Депутат Хамзаев оценил идею сбора анализа ДНК у мигрантов

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что сбор анализа ДНК у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию – необходимая практика.
Ранее «Известия» писали о предложении депутатов партии «Единая Россия» ввести обязательную сдачу анализа ДНК для регистрации приезжающих в страну иностранцев. Отмечается, что в настоящее время такого рода анализы сдают только те мигранты, которые уже совершили какое-либо преступление.
По словам Хамзаева, сбор анализа ДНК позволит сразу идентифицировать каждого мигранта, прибывающего на длительное время в Россию. Такая практика уже используется в ряде других стран и зарекомендовала себя как важная мера, в том числе, для борьбы с преступностью.
Также депутат отметил, что иногда невозможно опознать человека, погибшего в результате какой-либо трагедии, только потому, что в системе не хватает информации о нём.
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По словам Хамзаева, сбор анализа ДНК позволит сразу идентифицировать каждого мигранта, прибывающего на длительное время в Россию. Такая практика уже используется в ряде других стран и зарекомендовала себя как важная мера, в том числе, для борьбы с преступностью.
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Анастасия Чинкова