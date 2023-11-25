Депутат Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе.
«Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», - сказал Султан Хамзаев РИА Новости.Депутат считает, что был советский народ, но потом «началась игра слов». По мнению депутата, общество созрело для введения понятия «русский народ».
«Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие «русский», - так прокомментировал своё предложение депутат.Хамзаев утверждает, что это не принижает значение национальных языков, ведь каждый национальный язык «вписан в республиканские конституции», но все «мы люди русского мира», резюмировал Хамзаев.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил месяц не выплачивать зарплату чиновникам, отдавшим голос против принятия бюджета РФ.
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