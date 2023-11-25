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Депутат Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе

25 ноября 2023, 09:28
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе.
«Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», - сказал Султан Хамзаев РИА Новости.
Депутат считает, что был советский народ, но потом «началась игра слов». По мнению депутата, общество созрело для введения понятия «русский народ».


«Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие «русский», - так прокомментировал своё предложение депутат.
Хамзаев утверждает, что это не принижает значение национальных языков, ведь каждый национальный язык «вписан в республиканские конституции», но все «мы люди русского мира», резюмировал Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил месяц не выплачивать зарплату чиновникам, отдавшим голос против принятия бюджета РФ.

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#россия
#госдума
#россияне
#общество
#новости
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Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов
25 ноября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свобода высказываний и жизнь по правде для мигрантов важнее, чем москвичам. Главная ценность москвичей — карьера.
Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают разными ценностями. Об этом говорят результаты опроса, которые предоставила руководитель отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галина Осадчая на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения», пишет РБК.

Для мигрантов главной ценностью является крепкая семья и дети (так ответили 57% респондентов).Среди жителей Москвы и Подмосковья так считают только 25%.  Мигранты поместили верность на третье место в иерархии семейных ценностей, а москвичи на четвертое-пятое места.

Москвичи поставили в приоритет карьерную реализацию (42%). У мигрантов эта доля равняется 30,7%.

Существенные расхождения у мигрантов и москвичей есть и в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих. 35% опрошенных мигрантов назвали это ценностью и только 9% москвичей ответили также.

27% мигрантам важно «жить по правде, совести, справедливости». Также считают только 15% москвичей.

Стремится к богу и следует заповедям каждый пятый опрошенный мигрант, и только 4% москвичей. 

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#общество
#москва
#мигранты
#новости
#россия
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Стало известно, сколько россиян стали гражданами других государств в 2023 году
За год около 70 тысяч россиян получили гражданство или внж в других странах
25 ноября 2023, 08:48

Фото: IStock/undrey

За 9 месяцев 2023 года примерно 68 тысяч россиян стали гражданами других государств или получили вид на жительство.
Это в 2 раза больше, чем в 2022 году, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД.

38 тысяч россиян уведомили органы внутренних дел о том, что получили гражданства другой страны, 30 тысяч сообщили о наличии документа на право на постоянное проживание в другом государстве.

Чаще всего получали гражданство или вид на жительство в Израиле, Турции, Армении, а также Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане. В списке есть Грузия, Кипр и США. 

По законодательству, россиянин, получивший паспорт или вид на жительство иностранного государства, обязан уведомить об этом МВД. Иначе его привлекут к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в РФ вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу. 

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#гражданство
#россияне
#новости
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Пушков прокомментировал вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
25 ноября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/mikiell

Американская нейросеть сделала вывод о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне являются подделкой.
Это стало подтверждением некоторых доводов о неподлинности изображений, предполагает сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Об этом многие говорят и говорили уже давно. Есть серьёзные основания. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», — написал Алексей Пушков.
Ранее руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко сообщил президенту РФ Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили для анализа изображения американской лунной миссии. Нейросеть определила фотографии как подделку космической программы NASA.

Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.

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#космос
#луна
#сша
#искусственный интеллект
#космонавты
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Учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов Украины
25 ноября 2023, 07:47

Фото: iStock/Olga_Balynska

На Украине учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов страны. Девушки смогут ходить на занятия по желанию. Об этом рассказал Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий, добавив, что уже идёт подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре будущего года.
Михаил Винницкий назвал военные кафедры «большой необходимостью» для Украины, так как страна нуждается в большом количестве офицеров запаса. Чиновник считает неправильным, что сейчас соответствующее образование является платным.

Замминистра пояснил, что будущие выпускники военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.

Напомним, ранее в Раде предложили лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

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#украина
#учёба
#студенты
#военные
#образование
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«Суперсвиньи» из Канады вновь грозят напасть на Соединённые Штаты
AP: Северным штатам США угрожает очередное нашествие канадских «суперсвиней»
25 ноября 2023, 06:54

Фото: iStock/JMrocek

Трём американским штатам — Монтане, Северной Дакоте и Миннесоте — угрожает очередное нашествие «суперсвиней» из Канады, предупреждает Associated Press. По информации агентства, всё увеличивающаяся популяция этих чрезвычайно трудно искоренимых парнокопытных грозит перекинуться на юг от американо-канадской границы.
В свою очередь,  на территории канадских штатов Альберта, Манитоба и Саскачеван «суперсвиньи» уже сейчас доставляют серьезные проблемы, так как сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает этих животных крайне опасной и быстрорастущей.

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — писал ещё в феврале 2023 года обозреватель газеты Guardian Адам Гэббат.

Гэббат отметил, что «суперсвинья» была выведена фермерами из Канады, которые в 80-х годах скрестили обычных свиней и диких кабанов. Им удалось вывести крупное животное, которое давало много мяса. Однако часть особей сбежала, в результате чего популяция распространилась по Канаде.

Изначально специалисты были уверены, что такой вид не сможет пережить канадские зимы, но это оказалось ошибкой.

Эксперт Райан Брук пояснил, что животное весит около 300 килограмм и создает себе пещеру под снегом глубиной до двух метров, что помогает им выживать в условиях суровых канадских зим. Добывают пищу гигантские свиньи «острыми как бритва клыками».

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#животные
#канада
#сша
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NYT: Из-за Маска соцсеть Х может лишиться до $75 млн рекламных доходов
25 ноября 2023, 05:55

Фото: iStock/hapabapa

Социальная сеть Х (экс-Twitter) к концу года может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний её владельца Илона Маска о евреях и конфликте Израиля и Палестины в секторе Газа, пишет газета The New York Times.
Ранее компании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью X из-за критики Маском еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.

В ответ на это бизнесмен пригрозил им «термоядерным иском», а также сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы. Миллиардер отметил, что обвинения в антисемитизме далеки от истины, а все его цели направлены исключительно на достижение лучшего для человечества, и он стремится к процветанию будущего для всех.

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#илон маск
#социальная сеть
#реклама
#доходы
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Среди эвакуированных из Газы есть девочка с ранениями минно-взрывного характера
25 ноября 2023, 03:22

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Девочка с ранениями минно-взрывного характера в ночь на 25 ноября прибыла в Россию среди 105 россиян и членов их семей, которые были вывезены из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Гражданство девочки неизвестно, при этом она находится в сознании. Другие подробности пока не приводятся.

Сегодня спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей. 

Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.

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#девочка
#эвакуация
#сектор газа
#россияне
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Китайцев будут наказывать за немытую посуду и фекалии во дворе
SCMP: В Китае ввели новые штрафы за «нецивилизованное поведение»
25 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/LIVINUS

Власти КНР ввели штрафы за «нецивилизованное поведение», сообщает издание South China Morning Post. По данным издания, решено бороться за моральный облик жителей и наказывать их за немытую посуду, незаправленную постель, а особенно — за сидение на корточках во время еды и наличие неубранных фекалий во дворе. Следить за этим должны будут специальные патрули.
Отмечается, что одна из задач штрафов — «трансформация вредных привычек». Для этого уплаченные нарушителями деньги будут реинвестировать, приобретая на них веники или тазы для мытья полов.

Как пишут журналисты SCMP, подобные инициативы властей Поднебесной вызвали весьма ожесточённые споры у населения. Многие считают, что в их жизнь «чрезмерно вмешиваются», однако чиновники объясняют, что главная цель подобных штрафов — решить проблемы с гигиеной в китайских провинциях.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары, а также показывают, что их семьи не страдают от голода.


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#гигиена
#штрафы
#китай
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МЧС доставило домой ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
25 ноября 2023, 01:25

Фото: пресс-служба МЧС России

Спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей, сообщила пресс-служба министерства.
Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.


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#россияне
#мчс
#сектор газа
#аэропорт домодедово
#эвакуация
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