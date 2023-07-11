Депутат Хамзаев предложил продавать алкоголь и табак на спецкассах

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«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса её в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Кроме того, Султан Хамзаев выступал с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за покупку и последующую передачу алкоголя несовершеннолетним.
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