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Депутат Хамзаев предложил продавать алкоголь и табак на спецкассах

11 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на отдельные специальные кассы, поскольку на общих кассах в магазинах подобны товары могут видеть несовершеннолетние.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса её в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Кроме того, Султан Хамзаев выступал с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за покупку и последующую передачу алкоголя несовершеннолетним.

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#алкоголь
#табак
#магазин
#Госдума
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В России сократились продажи надувных бассейнов
11 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/psvrusso

За год в России упали продажи надувных бассейнов на 37%.
Аналогичная ситуация коснулась и надувных кругов, продажи которых за год сократились на 33%.

При этом, теперь средняя цена на надувной бассейн по России составляет 3 250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.

Однако не только продажи этих товары летнего отдыха упали в России. Как передаёт RT, реализация шезлонгов сократилась на 21% в сравнении с прошлогодними показателями, на солнцезащитный крем – 3%.

А вот продажи купальников, плавок, шлёпанец и солнцезащитных очков, напротив, увеличились за год.

Отмечается, что для составления такой статистики было проанализировано 48 млрд кассовых чеков.

До этого сообщалось, что в июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты. Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено на автомобильные комплектующие, с ростом в этом сегменте на 190%. Самыми популярными товарами среди россиян были топливные фильтры, резиновые шланги, резиновые элементы для щеток стеклоочистителей и масляные фильтры.

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#бассейн
#отдых
#продажи
#Россия
#статистика
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Средняя стоимость ремонта квартиры повысится на 10-15%
11 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/audioundwerbung

Подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине этого года. Об этом сообщил глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».
Проблемы с поставками материалов из-за рубежа и низкими складскими запасами повлияли на резкое повышение цен на строительные материалы. Продукция российских производителей также выросла в цене, особенно, лакокрасочные материалы (подорожали на 49,2% за полгода). 

Средняя стоимость материалов для ремонта в настоящее время составляет 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше прошлогодних показателей.  

Кроме того, Федяков уточнил, что производители не успевают за быстрым вводом жилья.

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#ремонт
#стройматериалы
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В России предложили отправлять бездомных на принудительные работы
11 июля 2023, 13:48

Фото: iStock/Srdjanns74

Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере выступили с предложением отправлять бездомных россиян на принудительные работы. Об этом сообщается в письме, отправленном в Минтруд и Минздрав членами правительственного Совета Натальей Починой и Еленой Тополевой-Солдуновой.
Вместе с письмом они отправили проект «по выявлению и жизнеустройству лиц без определённого места жительства», разработанный минсоцразвития Подмосковья. Согласно документу, уведомлять о бездомных могут как правоохранительные органы, так и физические и юридические лица. О найденном человеке необходимо будет сообщить по телефону 112, после чего на место в течение 20 минут прибудут наряд полиции и машина скорой помощи. Бездомного увезут в отделение полиции для выяснения личности. Если мужчина не имеет судимостей и дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», а женщины попадут в кризисные центры. 

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#законопроект
#Общественнаяпалата
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Вблизи керченских берегов появились скаты
11 июля 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/superjoseph

Жителей и туристов крымского города Керчь предупредили о появлении в прибрежных водах скатов.
Как передают argumenti.ru, местной жительнице скат попался на удочку и ужалил ребёнка. Врачи предупредили женщину о том, что укол ската заживает долго.

Скаты могут плавать в тёплых прибрежных водах, в связи с чем людям рекомендовали соблюдать внимательность и осторожность при заходе в море.

До этого тревел-блогер предостерёг российских туристов, путешествующих по Австралии или временно проживающих в этой стране, от отношений с местными жительницами. Как передаёт utro.ru, австралийки, в отличие от россиянок, как правило, проявляют намного меньше заботы и теплоты по отношению к мужчине и семье.

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#туризм
#животные
#люди
#Крым
#Австралия
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В Подмосковье построили спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном
11 июля 2023, 13:17

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры в Люберцах.

Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры построили в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, заказчиком которого выступил ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Общая площадь здания составила 12837 кв. метра. Двухэтажный учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения учебных и практических занятий студентов и подростков от 14 лет, в том числе маломобильных групп населения, а также показательных выступлений студентов академии. В здании оборудованы ледовая арена с крытым катком и трибуной на 200 мест, тренажерный зал, залы для хореографии, акробатики и занятий на батуте, помещение плавательного бассейна и бассейн для обучения плаванию на 50 человек в день, буфет, вестибюль, гардероб, раздевальные, тренерские, судейские, кладовые, учебные классы, а также медицинские помещения. 

Реализация проекта помогла создать 95 рабочих мест.


Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Подмосковье откроется предприятие по переработке рыбы.

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#ЦСС
#строительство
#спортивный комплекс
#Люберцы
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В Москве в июне вырос спрос на недвижимость в новостройках
11 июля 2023, 13:09

Фото: istockphoto.com/fotoksa

Спрос на недвижимость в столичных новостройках вырос на 6,4% за июнь.
Отмечается, что по итогам месяца в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ, а средняя цена квартиры составила 16 млн рублей.

Как передают «Дни.ру», 69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку.

В то же время, в московском районе Лефортово ввели в эксплуатацию новостройку на 102 квартиры по программе реновации.

«Односекционный монолитный дом общей площадью более 13 тыс. кв. м стал четвертым по счёту, сданным на территории ЮВАО с начала года. Здание построено по индивидуальному проекту, благодаря которому отлично вписалось в историческую застройку района Лефортово», — приводит АГН «Москва» слова руководителя комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко.

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#недвижимость
#Москва
#новостройки
#спрос
#цена
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Найдены туристы с детьми, пропавшие во время сплава по реке в Пермском крае
11 июля 2023, 13:00

Фото: iStock/Matt Anderson

Туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми.
Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В группе было более 20 туристов, включая 11 ​детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, ​на связь не вышли. Была начата поисковая операция. 

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#Пермский край
#речка
#туристы
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В Подмосковье появится цех по сборке вентиляционных систем
11 июля 2023, 12:58

Фото: istockphoto / Lari Bat

Строительство предприятия по сборке вентиляционных систем будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство цеха по сборке вентиляционных систем компании «Breezart», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Инвестиции застройщика составят 60 миллионов рублей.

Предприятие строят с целью импортозамещения.

В здании площадью более 1400 кв. метров установят оборудование для обработки металлопроката, который требуется при изготовлении конечного продукта: станки для гибки и резки, пресс и др. Помещение разделят на технологический цех, зону складирования и разгрузочно-погрузочную часть. Будет создано 6 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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На территории Подмосковья появятся 25 новых коммерческих объектов.
#ЦСС
#вентиляция
#строительство
#Щелково
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Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за фейки об СВО
11 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за фейки о ВС РФ.
По информации суда, платформа транслировала недостоверную информацию о ходе СВО. Сервис привлечен к административной ответственности сразу по двум протоколам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

За неудаление сервисом трансляций с недостоверными сведениями об СВО, он был оштрафован на 4 миллиона рублей. За видео, пропагандирующее азартные игры и онлайн-казино, платформе придется заплатить 4 миллиона рублей. 

Представитель стримсервиса на заседание не явился. 

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#суд
#штраф
#СВО
#фейки
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