Депутат Хамзаев предложил выделить распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП

Фото: iStock/Manuel-F-O
Так, в настоящее время, в Кодексе об административных правонарушениях отмечается, что граждане, распивающие алкоголь в общественных местах, получают штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Причём, это касается как парковых городских зон, так и транспорта, уточняет RT.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил продавать алкоголь и табак на спецкассах
Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за покупку алкоголя детям
Депутат Хамзаев: «Важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету»