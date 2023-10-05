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Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах

05 октября 2023, 12:52
Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.

По мнению парламентария, такая мера призвана усилить безопасность для потребителей, так как далеко не все продукты питания полезны.

«Прошу определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки под блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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#скидки
#депутат
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В Подмосковье по просьбам жителей ремонтируют больницы и поликлиники
05 октября 2023, 13:26

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Мособлдуме, 5 октября, прошло заседании фракции «Единая Россия» с секретарем регионального отделения Игорем Брынцаловым. Одной из приоритетных задач партии является ремонт объектов здравоохранения, сообщила пресс-служба фракции.


«Реконструкция объектов здравоохранения составляет основу народной программы партии. То есть это прямые наказы жителей Подмосковья. Приоритетная задача для депутатов-членов фракции — продолжить контролировать сроки и качество выполнения работ на этих объектах», — подчеркнул Брынцалов. 


На 2023 год в программу включено 51 одно учреждение, среди которых 2 учреждения в Истре, а также 11 поликлиник в Королеве, Щелкове, Егорьевском, Наро-Фоминском, Жуковском, Солнечногорском, Талдомском, Ленинском и Павлово-Посадском городских округах.


Стоит отметить, что в ближайшее время начнут работу 13 отремонтированных подмосковных стационаров. Также до конца года в Дмитрове возобновит работу медицинский колледж.



Брынцалов отметил, что 116 объектов включены в программу текущего ремонта, а на 2024 год запланирован капитальный ремонт 37 объектов.


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#капитальный ремонт
#больницы
#игорь брынцалов
#подмосковье
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Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян
Опрос: Самыми прибыльными отраслями работы для россиян стали IT и энергетика
05 октября 2023, 13:15

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне считают самыми прибыльными отраслями работы IT и энергетику.
Так ответили 65 и 46% опрошенных соответственно.

Далее в рейтинге самых прибыльных областей труда расположились предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), а также нанотехнологии (17%) и робототехника (16%).

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра. Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.

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#профессии
#работа
#доходы
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В Латвии россиянам разослали письма с предложением покинуть страну
05 октября 2023, 12:46

Фото: iStock/william87

Более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма.
В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
 
Начальник управления по делам гражданства и миграции Майру Розе рассказал, что во время отправки писем оказалось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют задекларированного места жительства.
 
Получить двухгодичное продление на сдачу языкового экзамена и постоянный ВНЖ могут только россияне, уже начавшие подавать заявки. К ним смогут присоединиться те, которые сдавали, но пока не прошли экзамен на знание латышского языка. А россияне, которые не выполнят требования, будут обязаны покинуть Латвию.
 
Ранее Министерство образования Латвии планировало запретить изучение русского языка как второго иностранного.

Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз. До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.

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#латвия
#россияне
#политика
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Политолог Шабров призвал решить проблемы электронного голосования до выборов президента
Политолог Шабров объяснил поправки по повышению доступности выборов президента
05 октября 2023, 12:45

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента России. В частности, кандидатов в президенты обяжут сообщать избирательной комиссии о судимости, также сокращается бюджет на предвыборную кампанию.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета, президент Академии политической науки Олег Шабров заметил, что предлагаемые поправки не существенно отразятся на президентских выборах в России. В беседе «Радио 1» он предложил акцентировать внимание на возможных проблемах электронного голосования.
«Надо пообщаться со специалистами, узнать, каким образом гарантируется безопасность. Убедиться, что ни со стороны хакеров нельзя залезть в систему, ни со стороны организаторов. Но для этого надо со специалистами IT, с представителями общественности собраться и поговорить. Потому что сейчас эта проблема не обсуждается вообще», — сказал собеседник.
Шабров подчеркнул, что внесённый в Госдуму законопроект – это лишь попытка привлечь к себе внимание, поскольку действительно важные нюансы в документе не указаны.

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#президент
#it
#законопроект
#поправки
#выборы
#голосование
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Лучших учителей наградили в Доме правительства Московской области
05 октября 2023, 12:36

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ

Торжественная церемония в честь Дня учителя прошла в Доме правительства Московской области. В рамках мероприятия лучшие педагоги региона, победители всероссийских и областных конкурсов получили заслуженные награды.
Учителем года Подмосковья стала преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина. Она также получила грант от генерального партнера конкурса, организованного Министерством образования Московской области. Им стал банк ВТБ. Теперь она пройдет обучение в центре «Сириус», который расположен в городе Сочи.

В банке ВТБ рассказали, что рады стать участниками такой церемонии, а также отметили особую важность учителей для школьников. 

«Для нас большая честь участвовать в данном мероприятии, банк ВТБ уже 3-й год является генеральным партнёром конкурса «Учитель года России», а в этом стал ещё официальным партнёром Года педагога и наставника. Хочу выразить слова благодарности всем учителям за ту высокую миссию, которую они несут – просвещать, давать знания ученикам и вдохновлять их на новые достижения», - сказал руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора банка ВТБ Максим Стольников.

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#учитель
#проект
#обучение
#преподаватель
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Над столицей Польше впервые за всю историю развернули систему ПРО
Блащак заявил о развертывании впервые в истории системы ПРО над Варшавой
05 октября 2023, 12:08

Фото: istock / delray77

Над Варшавой развернули систему противоракетной обороны (ПРО) впервые за историю. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак во время беседы с военнослужащими.

«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории», — заявил министр.
Блащак обратил внимание на то, что в основе противоракетной обороны Варшавы лежит американский комплекс ПРО Patriot.

В 2018 году Польша заключила договор с Соединенными Штатами на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Программа предусматривает покупку у США 16 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. Основной задачей системы является прикрытие солдат и объектов в районе боевых действий и авиабаз.

По словам министра нацобороны, системы ПРО начнут дежурства со следующей пятницы.

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#польша
#солдат
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В Москве состоятся бесплатные программы для женщин
05 октября 2023, 12:01

Фото: istockphoto.com/Tzido

В Москве центр занятости «Моя карьера» в октябре проведёт новые бесплатные программы для женщин.
Отмечается, что все мероприятия состоятся в рамках специальной программы «Мама работает».

«Курс «Мама – финансовый консультант» направлен на обучение продажам страховых продуктов. Занятия по программе «Эффективная работа на маркетплейсах» дадут возможность освоить азы продвижения и продаж товара в интернет-магазине. Благодаря курсу «Школа психологической грамотности» мамы изучат техники для поддержки своего ресурсного состояния, личностного и профессионального роста», – приводит АГН «Москва» слова первого замдиректора службы занятости населения столицы Романа Никитина.

Также пройдёт поддерживающая встреча, на которой москвички смогут узнать о сохранении ментального здоровья и уверенности в себе и своих силах. Занятия будут затрагивать темы психологии.

Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.

«На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?» — приводят «Дни.ру» слова психолога.

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#мама
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Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
05 октября 2023, 11:49

Фото: Дмитрий Белицкий

В Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2023» и «Воспитатель года Подмосковья -2023», а также губернаторские премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» получили сотрудники образовательных учреждений от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.


«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но ещё и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию», - отметил губернатор. 
 
Он также поблагодарил учителей за их неоценимый вклад и возможность экспериментировать. 
 
Учитель истории из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов получил почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области», а воспитательнице из Дмитрова Дарье Глебовой вручили благодарность от губернатора. 
 
Кроме этого,  Мария Базулина из Сергиева Посада и Станислав Литвинов из Коломны стали лучшими учителем и воспитателем Подмосковья 2023. Они получили премии в размере 500 тысяч рублей.
 
Стоит отметить, что ежегодно победители конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.

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#день учителя
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«Событие мирового масштаба»: Песков анонсировал крайне важное выступление Путина
Песков рассказал о весьма содержательной речи президента на «Валдае»
05 октября 2023, 11:48

Фото: POOL / Михаил Метцель

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.

«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал Песков
В этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.

Владимир Владимирович с момента основания клуба в 2004 году проводит встречи с экспертами форума «Валдай».  Первая конференция проходила в  Великом Новгороде около озера Валдай, отчего клуб и получил свое название.

В своем выступление глава России оценит происходящие события в стране и за рубежом.

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