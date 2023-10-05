Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах

В Мособлдуме, 5 октября, прошло заседании фракции «Единая Россия» с секретарем регионального отделения Игорем Брынцаловым. Одной из приоритетных задач партии является ремонт объектов здравоохранения, сообщила пресс-служба фракции.





«Реконструкция объектов здравоохранения составляет основу народной программы партии. То есть это прямые наказы жителей Подмосковья. Приоритетная задача для депутатов-членов фракции — продолжить контролировать сроки и качество выполнения работ на этих объектах», — подчеркнул Брынцалов.





На 2023 год в программу включено 51 одно учреждение, среди которых 2 учреждения в Истре, а также 11 поликлиник в Королеве, Щелкове, Егорьевском, Наро-Фоминском, Жуковском, Солнечногорском, Талдомском, Ленинском и Павлово-Посадском городских округах.





Стоит отметить, что в ближайшее время начнут работу 13 отремонтированных подмосковных стационаров. Также до конца года в Дмитрове возобновит работу медицинский колледж.









Брынцалов отметил, что 116 объектов включены в программу текущего ремонта, а на 2024 год запланирован капитальный ремонт 37 объектов.



