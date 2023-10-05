Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.
«Прошу определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки под блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
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