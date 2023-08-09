Депутат Хамзаев: «Важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету»

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Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, связанные с этими товарами, и добавил, что предупреждения лучше писать на каждой сигарете.
«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если говорим про алкоголь, надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Определить формулировку, что конкретно опасно. Кроме того, 30% от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — заявил в беседе с RT Хамзаев.
Он отметил, что предупреждающие картинки на упаковках сигарет принесли свою пользу для пограничного потребителя.
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