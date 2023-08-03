Депутат Хамзаев заявил о необходимости обязательного техосмотра электросамокатов

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести обязательный технический осмотр электрических самокатов в России для обеспечения большей безопасности.
Он пояснил, что с ростом популярности электросамокатов в России участились случае и ДТП с их участием, в результате которых страдают люди. Причинам подобных происшествий в том числе могут быть и технические неисправности средства, о которых известно лишь их владельцам.
До этого автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявлял, что идея ввести штрафы за вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде является тупиковой, поскольку без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов очень сложно.
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«Прошу рассмотреть инициативу о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного техосмотра эксплуатируемых на территории РФ средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Считаю, что с учётом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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Мелисса Тимофеева