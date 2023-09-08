Депутат Хованская: из-за рекламы в почтовых ящиках россияне не могут найти повестки

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«Мы же можем блокировать рекламу на телефоне или в интернете, почему бы и здесь этого не сделать. Иногда в этих ящиках пенсионеры теряют платёжки, потому как всё забито. Действительно важные для них извещения о посылках, о том, что надо прийти в почтовое отделение, теряются. Также люди иногда не могут найти повестки в суд, что может быть очень критично, потому что там есть определённые сроки», — сказала Хованская.Читайте также:
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