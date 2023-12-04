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Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии

Картаполов: Необходимости увеличивать срок службы до двух лет нет
04 декабря 2023, 11:36
Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

В увеличении срока обязательной службы в армии до 2 лет нет необходимости.

Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ думы по обороне и безопасности Андрей Картаполов, пишет «Газета.ru».

«Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность», — заявил Картаполов.

Он также отметил, что на второй год бойцы теряют время и «проедают государственную еду», а могли бы принести много пользы народному хозяйству за это время.

Парламентарий обратил внимание на то, что комитете по обороне не оказалось те, кто поддержал идею об увеличении срока обязательной службы до двух лет.

Ранее сообщалось, численность Вооружённых сил России увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военнослужащих. В Минобороны объяснили, зачем это нужно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта
Зампред ГД Толстой предложил давать премии врачам за отказы от абортов
04 декабря 2023, 11:56

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

В Государственной Думе предлагают платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта.
Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».

«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.
По словам политика, статистика Минздрава отражает только аборты, проведённые в госклиниках. По словам Толстого, запрещать аборты никто не планирует, но, по его мнению, женщины должны иметь возможность спокойно принять решение в дни тишины, которые в частных клиниках не соблюдаются. Также он раскритиковал частные клиники в злоупотреблении рекламой абортов.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения. 

«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам. Только Техасе выросла рождаемость на 4%, но это связано скорее с миграцией беременных женщин через границу с Мексикой, которые прибывали в штат, чтобы ребенок получил гражданство», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.
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#новости
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В Подмосковье запустили конкурс на самую нарядную новогоднюю ёлку
04 декабря 2023, 11:35

Фото: ГУСТ МО

Главное управление содержания территорий Московской области в этом году продолжило новогоднюю традицию, запустив конкурс на самую ГУСТую и нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это отличная возможность сплотиться всем двором. Наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша ёлка должна победить. Заявки принимаем до 18 декабря. 22 декабря мы запустим единое для всех участников голосование в нашем телеграм-канале. Оно продлится сутки и определит победителей», – описала условия конкурса руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Условия конкурса таковы: ёлка должна находиться на придомовой территории, а фотографии сделаны чётко и с разных ракурсов. 
 
Заявки можно направлять на электронную почту: gust_info@mosreg.ru.
 
Условия конкурса и критерии отбора заявок можно найти в телеграм-канале ГУСТ.
 
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#густ мо
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#новый год
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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«Нельзя снимать в России»: почему Минкульт запретил показ фильма Сокурова
Режиссер Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста
04 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

В России запретили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Он заявил, что работать над новыми проектами больше не будет. Завершит ли свою карьеру в киноиндустрии известный режиссер, и за что запрещают к показу его картины, расскажет редакция «Радио 1».

За что запретили фильм «Сказка»


13 октября текущего года Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» и отказало в выдаче прокатного удостоверения. Ведомство не привело конкретных причин запрета. Режиссер картины Александр Сокуров настаивал, что фильм является уникальным и «важным для нашего времени».

В основу сюжета российско-бельгийского фильма легли события Второй мировой войны, представленные в фантастическом ключе. По задумке режиссера, Гитлер, Сталин и Черчилль встречаются в чистилище и ведут беседы. 

«Не представляйте ничего. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — говорил режиссер о своем фильме.

Через некоторое время состоялся закрытый показ картины, однако режиссер продолжал настаивать на том, что «Сказка» предназначена для демонстрации на больших экранах.

Сокуров объявил о завершении карьеры


Александр Сокуров заявил, что его профессиональная карьера завершена, в связи с отказом в прокате его фильмов, сообщало News.ru. Режиссер якобы рассказал изданию, что над новыми проектами он работать не намерен, так как теперь ему нельзя снимать и показывать кино в России.

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«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России», — сообщал режиссер.
Однако Сокуров отметил, что покидать страну, и пытаться строить карьеру за рубежом он не намерен.


Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры


Накануне кинорежиссер опроверг информацию о том, что он намерен завершить профессиональную карьеру. Сокуров сообщил, что слова из его речи были вырваны из контекста, и отказываться от съемок он не планирует.  

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать», — приводит слова режиссера агентство ТАСС.

В России запретили три фильма Сокурова


Александр Сокуров рассказал, что в России уже запретили демонстрацию трех его фильмов. По словам режиссера, речь идет о картинах: «Сказка», «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь». Он также выразил опасение, что не получит прокатное удостоверение его фильм «Александра».

Режиссер напомнил, что в советские времена его картины уже были запрещены к показу, и если это повторится вновь, то «время его жизни остановится».

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#режиссёр
#карьера
#россия
#минкультуры рф
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Хорошее время для диет: гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря
04 декабря 2023, 11:28

Фото: IStock/Peach_iStock

Благоприятное время для диет и сдержанности. Как и на что распределить свои силы в период с 4 по 10 декабря. В эфире «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В делах поможет дальновидность и благородство. Хорошо быть серьёзными и сдержанными. 
 
В любви появится результат стараний и усилий, которые были приложены ранее для улучшения этой сферы жизни.  
 
В вопросах здоровья надо беречь себя от холода. Благоприятны диеты.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну нужно больше общаться и флиртовать. Его обаяние возрастёт. Интересные знакомства пробудят в нём вдохновение и жизнерадостность. 
 
Тельцу важно делиться своими переживаниями и чувствами, но только с близкими и любимыми людьми. В личной жизни появится перспектива долгосрочного союза, а в карьере – длительного сотрудничества.
 
Близнецы могут рассчитывать на помощь и поддержку руководства. Протекция им сейчас необходима, она даст ощутимый результат, укрепит их авторитет.
 
Раку в начале недели необходимо проявить осмотрительность и быть бдительным, собранным. Уверенность в себе будет важным преимуществом. На выходных лучше заняться домашними делами. 
 
Льву желательно отдохнуть и выспаться. Ему надо не торопясь восстановить свои силы. 
У Девы наступает хорошее время для дружеских встреч. Она будет любознательной и умело расположит к себе собеседников.
 
Весы смогут удачно провести деловые переговоры. Их идеи воплотятся в жизнь и увлекут единомышленников.
 
Скорпион будет стремиться к переменам. Ему захочется по-новому взглянуть на свои планы и мечты. Благоприятно прислушаться к себе, к своей интуиции. 
 
Стрельца ждут подарки и приятные сюрпризы. Его материальное благополучие увеличится.
 
Козерогу в делах понадобится сдержанность и умение отстаивать свою правоту честно и благородно. В любви надо вести себя романтично и игриво.
 
Водолею нужно проявить организаторский талант и держать все под своим контролем. Он будет находчив и смел.
 
Рыбам важно окружить себя теми, кому они доверяют. Надежные партнёры поспособствуют в начинаниях.

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#астролог
#гороскоп
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В подмосковных парках после сильного снегопада расчистили 40 тыс кв м территории
04 декабря 2023, 11:21

Фото: Минблаго МО

Более 800 человек приняли участие в устранении последствий воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Московской области. К борьбе со снегом также привлекли свыше 220 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«К уборке снега работники парков приступили в воскресенье с 8 утра. Очистили от снега более 40 тыс кв м территории. Были задействованы 812   человек и 226 единиц техники», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В первую очередь снег убирали на центральных аллеях парков, затем – на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Для безопасного передвижения очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами. 
 
В министерстве напомнили, что на территории Московской области расположено 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в них составляет 2 млн квадратных метров.

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#министерство благоустройства мо
#снег
#снегопад
#парки
#снегоуборочная техника
#уборка
#подмосковье
#московская область
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Стал известен декабрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья
04 декабря 2023, 10:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Помимо этого, стали известны графики личного приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

График приёма граждан в приёмной правительства Московской области на декабрь 2023 года
 
Дата
и время приёма		Фамилия, имя, отчество руководителя 
Должность руководителя
123
6 декабря  
15.00ФИРСОВМинистр экологии и природопользования
 Тихон МихайловичМосковской области
7 декабряБРОНШТЕЙНМинистр образования
с 10.00Илья МихайловичМосковской области
с 15.00ГАРИБЯНМинистр Правительства
 Артур ПетросовичМосковской области по государственному
  надзору в строительстве
8 декабряСАМАРИНМинистр энергетики
с 10.00Александр ЮрьевичМосковской области
с 15.00ПРЯНЧИКОВМинистр экономики и финансов
 Дмитрий АлександровичМосковской области
с 15.00КУЗНЕЦОВМинистр культуры и туризма
 Василий СергеевичМосковской области
11 декабря
с 10.00		ДОРКИНА
Ирина Сергеевна		Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
с 15.00АДИГАМОВА
Наталья Александровна		Министр имущественных отношений Московской области

123
13 декабря
с 10.00
 
с 15.00		САПАНЮК
Алексей Иванович
 
КАРАСЕВ
Кирилл Анатольевич		Министр здравоохранения Московской области
 
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
14 декабря
с 10.00
 
с 15.00		ХАЙКИН
Михаил Владимирович
 
МУРАШОВ
Владислав Сергеевич		Министр благоустройства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
15 декабря
с 10.00		ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
18 декабря
с 15.00
 
с 15.00		МАСЛЕНКИНА
Наталия Александровна
 
ЗИНОВЬЕВА
Екатерина Анатольевна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
19 декабря
с 15.00
 
с 15.00		НАГОРНАЯ
Мария Николаевна
 
КУРТЯНИК
Надежда Васильевна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
20 декабря
с 10.00
 
 
с 15.00		АИПОВА
Светлана Зинюровна
 
 
СТРИГУНКОВА
Светлана Анатольевна		Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области
 
Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
21 декабря
с 10.00
 
с 15.00
 
 
с 15.00		ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна
 
АБАРЕНОВ
Дмитрий Александрович
 
БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич		Министр жилищной политики Московской области
 
Министр физической культуры и спорта Московской области
 
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области

 
123
22 декабря
с 10.00		БОЛАТАЕВА
Людмила Сергеевна		Министр социального развития Московской области
25 декабря
с 15.00
 
с 15.00		ЛОКТЕВ
Владимир Александрович
 
ГРИДНЕВ
Юрий Витальевич		Министр строительного комплекса Московской области
 
Начальник Главного управления культурного наследия Московской области
26 декабря
с 15.00
 
с 15.00		ДУХИН
Вячеслав Вячеславович
 
КОВАЛЕВА
Елена Владимировна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Министр территориальной политики Московской области
27 декабря
с 10.00
 
с 10.00		ФОМИН
Максим Александрович
 
ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич		Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
28 декабря
с 10.00
 
 
с 15.00		ФЕДИНА
Ольга Николаевна
 
 
ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна		Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
 
Советник Губернатора
Московской области (в ранге министра)

ГРАФИК
приема граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2023 года
 
Дни приемаВремя приема
4 декабряс 10-00 до 14-00
5 декабряс 10-00 до 14-00
11 декабряс 10-00 до 14-00
12 декабряс 10-00 до 14-00
18 декабряс 10-00 до 14-00
19 декабряс 10-00 до 14-00
25 декабряс 10-00 до 14-00
26 декабряс 10-00 до 14-00
 
Консультация осуществляется по адресу:

Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
 
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
 
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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Проект «Мечта ветерана»: Любой может исполнить желание ветерана ВОВ
04 декабря 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

В 2020 году стартовал Всероссийский социальный проект «Мечта ветерана». В 2022 году на международной премии «Мы вместе» проект попал в сотню лучших гражданских благотворительных инициатив. Благодаря ему россияне смогли узнать и рассказать о подвигах ветеранов, услышать о несбывшихся мечтах победителей и помочь исполнить их.
Реализация «Мечты ветерана» соответствует государственной линии, которая направлена на патриотическую работу с молодежью, реализацию политики в сфере соц защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в Победе над фашизмом.

Сегодня любой может помочь нашим ветеранам и помочь им в осуществлении желаний. Подробнее об проекте можно узнать на официальном сайте мечтаветерана.рф.

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#россияне
#рф
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В Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун
04 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/jorgeantonio

Искусствоведу и культурологу Олегу Кривцуну было 69 лет.
SHOT сообщает, что тело академика обнаружила домработница, когда пришла делать уборку в его квартире на Кудринской площади.
Учёный умер, когда был в ванне. Его тело пролежало там примерно три дня. 

Предварительная причина смерти— острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. 

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.

До самой смерти занимал должность шеф-редактора научного журнала «Художественная культура».

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#искусство
#журнал
#москва
#культура
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В Красноармейске достроили проблемный жилой комплекс
04 декабря 2023, 10:00

Фото: Максим Красноцветов

В Красноармейске достроили жилой комплекс «Новая Жизнь». Местные жители ждали квартир пять лет.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, застройщиком жилого комплекса с 2013 года был ЗАО «ДВМ группа». Согласно срокам, местные жители должны были получить квартиры в 2018 году, однако строительство объекта затянулось, из-за чего недострой включили в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушениями срока завершения строительства. После этого московский Арбитражный суд признал застройщика банкротом.  
«С августа 2022 года многоквартирный дом достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будут восстановлены права 189 пострадавших граждан-соинвесторов» — отметил глава муниципалитета.
Накануне Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии жилого комплекса «Новая Жизнь» в Красноармейске. Уже достроены два 17-этажных корпуса №8 и №8А на 238 квартир. Десятиэтажный дом 8Б был достроен ранее.

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#суд
#строительство
#квартиры
#дом
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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