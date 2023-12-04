Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии

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В увеличении срока обязательной службы в армии до 2 лет нет необходимости.
Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ думы по обороне и безопасности Андрей Картаполов, пишет «Газета.ru».
«Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность», — заявил Картаполов.
Парламентарий обратил внимание на то, что комитете по обороне не оказалось те, кто поддержал идею об увеличении срока обязательной службы до двух лет.
Ранее сообщалось, численность Вооружённых сил России увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военнослужащих. В Минобороны объяснили, зачем это нужно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак