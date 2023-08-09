Депутат Колунов предложить распространить «Сельскую ипотеку» на Подмосковье

Фото: Telegram-канал Сергея Колунова
«Сельская ипотека» даёт возможность получить ипотечный кредит на строительство или покупку жилого дома в сельской местности. Ипотеку в таком случае выдают по ставке до 3%, а на приграничных территориях – под 0,1%. Суть программы – остановить вымирание посёлков и деревень России, создать достойные условия для развития жизни на селе», – написал Колунов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что льготные ипотечные условия действуют на всех сельских территориях России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Между тем жители Волоколамска, Лотошина и Шаховской просили депутата распространить льготную ипотеку на Подмосковье.
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