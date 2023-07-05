Депутат Куринный заявил о необходимости отмены моратория на внеплановые проверки бизнеса

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Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в связи с участившимися случаями массового отравления людей в общепите необходимо отменить мораторий на проверки бизнеса, связанного с продуктами питания.
«Летом учащаются случаи отравления, так как продукты требуют соответствующих условий хранения, которые не всегда соблюдаются. Послабления для бизнеса, связанные с отменой внеплановых проверок, сыграли свою роль. Проверку теперь можно провести, только если нанесён тяжкий вред здоровью либо имели место смертельные случаи. А с действием моратория будут желающие подзаработать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Куринный.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовое отравление напитком «Мистер Сидр» не было связано с мораторием на проверки бизнеса. По его словам, к гибели людей привело воровство. Он отметил, что виновные лица уже установлены и понесут ответственность. Мишустин также указал на необходимость проведения проверок для того, чтобы исключить угрозу жизни людей.
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Мелисса Тимофеева