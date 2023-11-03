Депутат Лантратова: Надо индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. В этом году праздничный день выпадает на субботу, поэтому программа мероприятий, посвященных торжеству, затронет три дня: 4, 5 и 6 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как пройдет празднование в Москве, и какие площадки стоит посетить.

Парки и усадьбы





Акция «Ночь искусств»

В Парке Горького 4 и 5 ноября пройдет квест «Город чудный, город древний». Его будет интересно посетить тем, кто хочет изучить историю Москвы. Группы на мероприятие будут собираться в 13:00 перед главным входом в парк.На площади парка «Кузьминки» пройдет тематическая программа с 13:00 до 18:00 четвертого ноября. Жители и гости столицы познакомятся с традиционными игрушками и украшениями, посетят тематические мастер-классы и интерактивы.В «Сокольниках» пройдут дружественные турниры по шахматам, принять участие в которых смогут все желающие.О старинных трапезах и о том, как изменились вкусы при Петре I, гостям расскажут в усадьбе Воронцово. Записаться на лекцию нужно заранее по телефону:4 ноября в зоне отдыха «Левобережье» и парке «Северное Тушино» запланирован мастер-класс «Узелок дружбы». Гости мероприятия старше шести лет научаться делать браслеты в технике макраме.Обзорная экскурсия состоится в парке искусств «Музеон». Сбор желающих будет организован в 11:00 возле композиции «Торжество труда».





В День народного единства в Москве пройдет традиционная акция «Ночь искусств». Более 100 площадок столицы присоединяться к мероприятию. Например, можно посетить музей древнерусский культуры имени Андрея Рублева. Там пройдут лекции, экскурсии, просмотры фильмов, посвященные старинному русскому искусству. Мероприятие пройдет 4 ноября с 18:00 до 22:00.На сцене Театра эстрады с 20:00 до 21:30 выступят народный артист России Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-симфо-джаз». Зрителям будет представлена программа «Рахманинов — многогранность гения».





«Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

Выставка-форум «Россия»





День народного единства в Подмосковье

Проезд в Москве и Московской области 4 ноября

Показ работ по рассказам К. Г. Паустовского и биографии Ф. М. Достоевского пройдут в кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино». Посетить мероприятие смогут все желающие, однако на сайте киносети нужно пройти регистрацию, так как количество мест в зале ограничено.4 ноября начнется масштабная международная выставка-форум «Россия», которая позволит посетителям познакомиться с достижениями страны. На ВДНХ регионы России представят новшества, которые будут продемонстрированы гостям в 166-метровом выставочный тоннеле.На праздничные гуляния в честь 4 ноября приглашаются жителей городского округа Пушкинский. Обещается широкая программа в которую войдут выставки, гастрономические площадки, лекции и т.д. В Пушкино пройдет выставка этнических костюмов, а жители Ивантеевки смогут посетить флешмоб «Мы едины». Акция по раздаче шаров в цветах российского флага пройдет в Красноармейске. Гостям также обещают выставку костюмов и концертную программу.Ночная экскурсия пройдет в Ленинском городском округе. Начало мероприятия запланировано в 19:30. Гости пройдут по затемненным экспозициям комплекса «Горки Ленинские» в сопровождении экскурсовода.В Мытищах стоит посетить музей, в котором представлены экспозиции боевых машин. Комплекс «История танка Т-34» открыт для гостей с 18:00 до 21:30.Предстоящие праздники внесут коррективы в привычный график движения общественного транспорта. Минтранс Московской области сообщил, что автобусы четвертого и пятого ноября будут ходить согласно расписанию в выходные дни. В понедельник движение транспорта будет осуществляться по графику субботы.Также есть изменения в оплате парковок. Четвёртого ноября и в понедельник она будет бесплатной, а пятого числа плата будет взиматься по воскресному режиму: платная парковка будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния 4 ноября В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца» 4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют



