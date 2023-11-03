Депутат Лантратова: Надо индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы

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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости ежегодной индексации ветеранских выплат ко Дню Победы с учётом инфляции.
«Особенно важно обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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