Депутат Лантратова назвала правильной идею оснастить детские площадки видеонаблюдением

Фото: istockphoto.com/Jay_Zynism
«Идея правильная, но прежде, чем её начать реализовывать, надо навести порядок на детских площадках. Переоборудовать их. В Москве действительно они новые и современные, а в регионах, особенно в небольших городах, это в основном оставшиеся из прошлого века разбитые качели с дырявыми горками», — отметила в беседе с RT Лантратова.
Читайте также:
Депутат Чернышов предложил оснастить детские площадки видеонаблюдением
В России появится ГОСТ на детские игрушки
Продающиеся в России детские игрушки планируют проверять на духовность и нравственность