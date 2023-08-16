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Депутат Лантратова назвала правильной идею оснастить детские площадки видеонаблюдением

16 августа 2023, 14:09

Фото: istockphoto.com/Jay_Zynism

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала идею оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн и назвала её правильной.
При этом, она подчеркнула, что прежде, чем реализовывать такое предложение, необходимо переоборудовать площадки.

«Идея правильная, но прежде, чем её начать реализовывать, надо навести порядок на детских площадках. Переоборудовать их. В Москве действительно они новые и современные, а в регионах, особенно в небольших городах, это в основном оставшиеся из прошлого века разбитые качели с дырявыми горками», — отметила в беседе с RT Лантратова.


До этого вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил оборудовать все детские площадки в стране системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн для обеспечения большей безопасности детей. По его мнению, такие системы не просто позволят обеспечить большую безопасность, но и снизить количество несчастных случаев и гибели детей, преступлений против них, облегчить расследование инцидентов на площадках, а также предотвратить случаи вандализма.

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#безопасность
#детские площадки
#депутат
#видеонаблюдение
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Психолог Сальникова рассказала о пользе грусти и уныния
Психолог Сальникова призвала грустить, когда захочется
16 августа 2023, 14:14

Фото: IStock/AntonioGuillem

Опрос показал, что почти половина россиян (45%) впадает в уныние не больше нескольких раз за полгода, причём 55% из них старается избегать этого состояния. Вовсе не впадают в уныние 38% респондентов, часто с этим состоянием сталкиваются 12% россиян, а 3% находятся в унынии постоянно.
Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что уныние в современном обществе порицается из-за множества коучей и гуру, которые призывают к постоянной продуктивности. Однако отрицание грусти может привести серьёзным последствиям, в частности, к депрессии.  
«Если мы долго не разрешаем себе уныние, то мы начинаем ругать себя за это. Вот это состояние мы называем “отрицательное состояние второго этажа”. На отрицательное состояние уныния мы накладываем сверху негативные состояния, когда мы себя ругаем. В этом случае получается комок отрицательных состояний, из которого сложнее выйти. А когда мы чувствуем, что не можем выбраться из этого состояния самостоятельно, что оно хроническое, это может говорить о начале депрессии. Это как раз один из первых симптомов», — сказала Дарья Сальникова.
При этом, подчеркнула психолог, нельзя давать себе определённое количество времени на уныние. По словам специалиста, нужно принять, что такие периоды случаются и дать себе право на отдых.
«Многие люди наотказ себе это запрещают, но так делать нельзя. Разрешите себе прожить это состояние. Но не давайте себе сроки на уныние, это сложные состояния, которые невозможно предсказать. Также нужно оставить себе право обратиться за помощью к специалисту», — заключила психолог. 
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#психолог
#отдых
#люди
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Депутат Останина поддержала предложение о введении квоты для иностранных школьников
16 августа 2023, 13:56

Фото: iStock/shironosov

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение Сергея Миронова (Справедливая Россия – За правду) о введении квоты в размере 10% для школьников-иностранцев в каждом классе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Миронов предложил министру просвещения Сергею Кравцову рассмотреть идею о введении 10%-ой квоты для иностранных граждан и детей, которые недостаточно хорошо владеют русским языком. А также создать в школах специальные курсы дополнительного изучения русского языка, но только в том случае, если количество иностранцев в российских школах будет превышать 3%.

По мнению Останиной, число детей мигрантов стремительно растёт, в учебных учреждениях их становится больше, чем русских. В связи с этим у российских родителей возникают опасения, в первую очередь связанные с безопасностью их детей.

По словам эксперта, иностранные мигранты воспитаны в другой среде, у них другой менталитет и иные традиции, поэтому необходимо решать миграционную проблему путём обучения таких детей правилам поведения и традициям, принятым в России.

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#госдума
#мигранты
#школьники
#выплаты
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Юрист Соловьёв: Финансовое вмешательство родителей в процесс обучения в школе недопустимо
16 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о незаконности школьных поборов, а также недопустимости ситуаций, когда сами инициативные родители стремятся организовать какие-либо денежные сборы.
«Сегодня надо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на «финансовую иглу» администрацию учебного заведения, надеясь, что так градус лояльности к их детям повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе. Такое вмешательство в процесс обучения недопустимо», — отметил в беседе с RT Соловьёв.

Он добавил, что сегодня финансирование учреждений среднего образования поступает из нескольких источников — федеральное, региональное, муниципальное, собственные средства, поэтому родителей привлекать к ремонту здания или замене оборудования нет надобности, да и это незаконно. Кроме того, в некоторых регионах страны указаниями губернаторов школьные поборы прямо запрещены.

Вместе с тем, юрист подчеркнул, что расходы на кино, экскурсии, театры и т.д., которые не входят в рамки школьной программы, могут осуществляться на средства родителей.

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#юрист
#родители
#расходы
#школа
#образование
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Депутат Чернышов предложил оснастить детские площадки видеонаблюдением
16 августа 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Ildar Abulkhanov

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил оборудовать все детские площадки в стране системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн для обеспечения большей безопасности детей.
По его мнению, такие системы не просто позволят обеспечить большую безопасность, но и снизить количество несчастных случаев и гибели детей, преступлений против них, облегчить расследование инцидентов на площадках, а также предотвратить случаи вандализма.

«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — приводит RT текст обращения депутата на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.

Парламентарий отметил, что инициативу можно реализовать поэтапно в течение трёх-пяти лет.

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#безопасность
#площадки
#видеонаблюдение
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Стало известно, какой доход хотели бы иметь москвичи
Исследование: Москвичи хотели бы иметь доход более 250 тыс рублей
16 августа 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/SARINYAPINNGAM

Исследовании сервиса SuperJob показало, что жители Москвы хотели бы иметь доход в размере 257 тыс. рублей на семью из трёх человек.
«У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тыс. рублей на трех человек, тогда как женщины – 246 тыс. рублей», — приводит «Москва 24» текст результатов исследования.

Отмечается, что 17% респондентов хотели бы иметь ежемесячный доход в размере от 100 до 150 тыс. рублей, 19% — от 150 до 200 тыс. рублей. При этом, лишь 2 человека из 100 заявили, что их вполне устроит сумма до 100 тыс. рублей. Также в исследовании говорится, что особо крупные суммы опрошенными также озвучивались реже.

До этого стало известно об ослаблении рубля. При этом, мультсериал «Симпсоны» предсказал обвал российской валюты ещё 24 года назад. Как передаёт utro.ru, тогда вышла серия, где появляется представитель из России, который предлагает его родину для проведения Олимпиады и заявляет, что в Москве «за доллар дают семь рублей», а после каждого сигнала его пейджера цифра начинает увеличиваться.

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#москва
#исследование
#доходы
#рубль
#экономика
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Минтранс Подмосковья отмечает снижение аварийности на дорогах
16 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП, произошедших на дорогах Московской области, сократилось на 6,4%.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что с начала текущего года на территории региона зафиксировано 2029 аварий с погибшими и ранеными.

«По итогам 7 месяцев число ДТП в Подмосковье снизилось, также по сравнению с прошлым годом на 7,4% сократилось количество раненых. По-прежнему самыми частыми видами ДТП с погибшими остаются столкновения транспортных средств — на них приходится 49% от общего числа аварий», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Большой процент аварий приходится на наезды на пешеходов, следом идут съезды с дороги.

Минтрас Подмосковья проделывает большую работу по предотвращению ДТП.

Также, стоит отметить, что ответственное поведение водителей и пешеходов — главный залог безопасности на дорогах. 

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На 50 подмосковных дорогах обустроят шумовые полосы.

Минтранс Подмосковья напоминает правила езды на самокатах.
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#рейды
#госавтоинспекция
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Украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы
16 августа 2023, 12:56

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Суд приговорил жителя ДНР к двум годам колонии-поселения за DDoS-атаки на критическую информационную структуру России. Он атаковал российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкции по проведению хакерских атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.
Преступную деятельность гражданина Украины Романа Носачева выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области, сообщает сетевое издание news.rufox.ru. Мужчина проживал в городе Харцызск Донецкой области. Было установлено, что он регулярно атаковал интернет-ресурсы российских государственных органов, а также рассылал подробные инструкции по проведению DDoS-атак с прикрепленными ссылками на вредоносное ПО.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Носачева в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он обязан будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#приговор
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#фсб
#ук
#хакер
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В Подмосковье можно зарегистрировать квартиру в Росреестре за 24 часа
16 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье реализуется проект по электронной регистрации права собственности квартиры в новостройке за сутки.

В Подмосковье продолжается реализация тестового проекта по электронной регистрации права собственности на квартиру в новостройках в течение суток. Запуск проекта состоялся в мае прошлого года на территории Московской области, с целью подтверждения эффективности и рентабильности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

С начала текущего года Управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении 194577 объектов бытовой недвижимости по заявлениям, поданным в электронном виде.

Министерство жилищной политики Московской области отмечает следующие преимущества проекта: регистрация права собственности в течении 24 часов, без посещения МФЦ, без сбора лишних документов.

Все подробности можно уточнить в офисе продаж у Вашего застройщика.

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Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД гаджетам россиян
Адвокат Захидов раскритиковал желание МВД получить доступ к данным россиян без суда
16 августа 2023, 12:44

Фото: Istock|/PUGUN SJ

МВД предложило получать данные с гаджетов россиян и у операторов связи в режиме реального времени. Это позволит силовикам до судебного предписания получать удалённый доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, что якобы ускорит процесс выявления киберпреступников.
Однако адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов заявил, что получить судебное разрешение на проведение расследования не занимает много времени. В интервью «Радио 1» он рассказал, что разработанные поправки приведут лишь к тотальному контролю.
«Фактически речь идёт о тотальном контроле, о тотальной проверке граждан в их переписке <…> В этих поправках отсутствуют конкретные ограничения, непонятно, по каким видам статей Уголовного кодекса будут отбираться данные. Таким образом, сведения носят безграничный, размытый и неопределённый характер. Получается, что сегодня можно практически забыть о тайне личной переписки людей», — отметил Алишер Захидов.
Адвокат подчеркнул, что из поправок вытекает ещё одна проблема: риск утечки данных россиян. По его словам, МВД не может гарантировать сохранность информации.
«Сегодня мы постоянно сталкиваемся со сбором данных, который непонятно зачем нужен и в каких целях. Всё это подаётся под соусом безопасности. У меня очень большие подозрения, что те сведения, которые будут собираться в МВД, будут растекаться как дуршлаг, будет происходить колоссальная утечка данных. Я не могу с уверенностью сказать, что МВД сможет гарантировать безопасность, что данные не будут утекать в сеть и не станут предметом шантажа, торга, угроз и всего другого негативного», — добавил собеседник.
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