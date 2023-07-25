Депутат Лантратова поддержала идею создания «народного школьного набора»

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«Чтобы родители, не влезая в долги, могли купить всё, что может понадобиться их детям в школе», — приводит слова депутата RT.
Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.
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