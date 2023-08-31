Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей

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«Известия» пишут, что, по словам депутата, к ней с такой просьбой часто обращаются граждане. Родители сталкиваются с материальными трудностями, когда детям нужна дорогая операция или терапия.
В 77 субъектах уже действует система выплат на лечение детей в рамках региональных программ материнского капитала. На лечение и реабилитацию средства могут тратить в Воронежской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областях, Хакасии, Коми.
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