Депутат Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

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Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию сообщил, что семьи участников СВО должны быть окружены заботой и почётом.
«На основании изложенного прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий», — приводит слова депутата RT.
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