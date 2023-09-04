Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня каждый месяц.
«Мной готовятся изменения к законодательству, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные. Предлагается установить, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, дать до четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Прошу оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию Министерства по данному вопросу», — приводит RT текст обращения парламентария на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Читайте также:
Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
В России предложили ввести должность школьного омбудсмена
Депутат Лантратова назвала правильной идею оснастить детские площадки видеонаблюдением
Мелисса Тимофеева