Депутат Лантратова: «Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания»

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Кроме этого, парламентарий отметила важность экскурсий по региону, посещение культурных и исторических мест.
«Сейчас многие школьники в соседних городах даже не были, не знают их. Невозможно любить регион, который не знаешь. Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания в школе. Любовь к большой стране начинается именно с любви к малой Родине», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.Читайте также:
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