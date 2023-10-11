Депутат Лантратова заявила о важности уроков домоводства в школах

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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что уроки домоводства для школьников действительно важны в практическом плане.
«Раньше были уроки труда, где детей учили что-то делать своими руками, а потом в программе оставили лишь теоретическую часть — уроки технологии. <…> Важно добиться, чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой вернуть уроки домоводства в российские школы. Он объяснил, что подобные уроки развивают практические навыки детей и являются крайне полезными для школьников.
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