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Депутат Матвеев заявил, что новый законопроект уточнит понятия «соотечественник»

04 декабря 2023, 08:57
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале. Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.

  1. «соотечественник» должен знать русский язык. Если его родственники хотят получить гражданство, знание языка обязательно.
  2. «соотечественник» не должен представлять народ, образовавший за границей независимое национальное государство (кроме украинцев и белорусов)
По словам депутата, цель законопроекта заключается в том, чтобы убрать лазейку, позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в РФ мигрантам, образовавшим собственные независимые государства.


По данным экспертов, в начале программы добровольного переселения соотечественников в Россию было 80% славян, а сейчас всё наоборот.

«Львиная доля Средней Азии и Закавказья переселяется в РФ и получает гражданство не как «соотечествнники», а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно», — сказал парламентарий.
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#депутаты
#госдума
#новости
#мигранты
#общество
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Умер 30-летний бодибилдер Мартин
04 декабря 2023, 08:46

Фото: istock/SergeyPankratov

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в 30 лет.
The Sun пишет, что о смерти Мартина рассказала его подруга. Она не раскрыла причину смерти. 

Бодибилдер Альфредо Мартин в своём блоге обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал подписчикам рекомендации по поводу тренировок и питания. Мартин написал книгу о тренировках и основал академию фитнес-достижений.

Ранее сообщалось о смерти 65-летнего ирландского музыканта, солиста и автора песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.

The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.

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#спорт
#блогер
#общество
#новости
#здоровье
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Вице-спикер Госдумы Толстой предложил наказывать за ложные доносы на семью
04 декабря 2023, 08:36

Фото: istockphoto/PeopleImages

Жителей России могут начать наказывать за ложные доносы на семью.
Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой «Парламентской газете». По его словам, российские органы опеки простроены на основе «ювенальных подходов» Запада. 

«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», —сказал Петр Толстой.
Он отметил, что цель государства заключается в том, чтобы охранять семью, а не пытаться лишить людей родительских прав и «творить прочую чушь».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность».

Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.

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#дети
#семья
#депутаты
#госдума
#новости
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В Москве из-за сильного снегопада задержали более 60 авиарейсов
04 декабря 2023, 08:27

Фото: IStock/kenkonj

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов.
Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета. 
21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.

Московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии был закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где был запланирован саммит по борьбе с глобальным потеплением.

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#снег
#снегопад
#новости
#аэропорт
#москва
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Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение 385 млн рублей
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении с площадки 385 млн руб. в 2021 году
04 декабря 2023, 07:25

Фото: istock / Zolnierek

9 из 50 преступников, которые украли более 385 миллионов рублей у компании Wildberries, были осуждены на разные сроки, включая тюремное заключение на 5 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя торговой площадки.

«В мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор», — рассказал представитель маркетплейса журналистам издания.
Собеседник агентства рассказал, что суды проходят в городах, где были совершены преступления. Так, четверо человек судили в Москве, трое — в Казани и двоих — в Чувашии. Кроме того, он рассказал, что организаторы преступления ранее уже были судимы, а ряд участников являются супругами или родственниками, которые объединились, чтобы совершать преступления. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что женщина потеряла 680 тысяч рублей, пока пыталась поменять тариф на мобильную связь. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#приговор
#деньги
#мошенники
#товары
#человек
#компании
#оплата
#счёт
#площадки
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
04 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/likeajoke

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, сообщает «Москва 24».
Работы по очистке снега с дорог и тротуаров продолжаются. Уборка проводится в круглосуточном режиме. 

Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Московский регион атаковал мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.

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#погода
#гидрометцентр
#москва
#подмосковье
#снегопад
#ветер
#гололедица
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РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
04 декабря 2023, 03:51

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.
Изменения готовятся внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Этот нормативно-правовой акт будет действовать в отношении граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также для поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы. 

Положение определяет, при наличии каких заболеваний гражданам может быть присвоена та или иная категория годности к военной службе. В настоящий момент существует 17 категорий подобных заболеваний: По состоянию здоровья призывник может получить отсрочку от службы или освобождение от нее. Пройти службу в Вооруженных силах РФ не смогут лица, с плохим зрением, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнью почек, отсутствием более 10 зубов на одной челюсти, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца, травмами внутренних органов, которые привели к нарушению их функций, ВИЧ, гепатитом и т.д.

По мнению Минобороны РФ, разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Планируемый срок вступления акта в силу — декабрь 2024 года.

Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву. Такое мнение высказал ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев. Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.

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#призыв
#минобороны рф
#призывник
#болезни
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В московских аэропортах из-за снегопада задержали и отменили более 70 рейсов
04 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/structuresxx

Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов столичного региона.
Так, согласно данным на 02:18 по московскому времени в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедове задержаны 17 рейсов, еще 3 отменены. В столичном аэропорту Внуково задержаны 13 рейсов задерживаются, а в Жуковском — 6.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.

Московский регион атаковал мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

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#снегопад
#авиарейсы
#задержки
#аэропорты
#москва
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Из-за нехватки рабочих рук Россия может ежегодно терять до 2 процентов ВВП
«Яков и Партнёры»: Дефицит кадров в РФ приведёт за собой падение ВВП на 2% в год
04 декабря 2023, 01:41

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Из-за дефицита рабочих кадров в России к 2030 году ожидаются ежегодные потери валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 1-2%. Об этом говорится в исследовании компании «Яков и Партнёры», на которое ссылается РИА Новости.
«К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — утверждают аналитики. Именно этот факт и повлечёт за собой потенциальное падение ВВП каждый год.
В наибольшей степени данная проблема должна затронуть, по прогнозам экспертов, обрабатывающую промышленность (дефицит от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек), логистику и торговлю (в обеих отраслях нехватка рабочих составит от 300 до 500 тысяч человек). Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов в качестве дешевой рабочей силы не позволят полностью решить проблему.

Российские компании Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». Оказалось, что 43% компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, а именно слесарей, сварщиков, токарей и швей. 22% не хватает менеджеров (управляющих и руководителей проектов). Кадровый дефицит затронул и сферы, где требуются инженеры (18%), IT и HR-специалисты (12%), маркетологи и бухгалтеры (7%), аналитики, топ-менеджеры и строители (5%), дизайнеры (4%) и юристы (2%).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах сообщила о том, что в настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы.

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#рабочие места
#кадры
#дефицит
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В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей
04 декабря 2023, 00:26

Фото: iStock/mrohana

Уполномоченный по правам ребёнка Дагестана Марина Ежова призвала менять подход к воспитанию детей, после того как в сети завирусилось видео об избиении двумя школьницами своей сверстницы. Об этом омбудсмен заявила на своей странице во «ВКонтакте».
«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодёжи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — написала Ежова

Напомним, днём 2 декабря в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться.

Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее.

В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница.

Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры.

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#дагестан
#драка
#дети
#омбудсмен
#воспитание
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