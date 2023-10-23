Депутат МГД Янчук: Городской парламент может помочь в конфликтах с УК

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Депутат Московской городской думы Елена Янчук заявила, что в некоторых спорных ситуациях между собственниками жилья и управляющими компаниями городской парламент может вмешаться в работу с ресурсниками.
«УК требуют суммы большие, эти суммы им приходят, но выясняется, что у них какие-то долги. Мы смотрим комментарии федерального министра, который говорит, что жители исправно платят, но почему в целом долги по ЖКХ. Такое ощущение, что это оседает у кого-то конкретного, мы не знаем у кого, этим вопросом должны заняться правоохранительные органы», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Янчук.
Также частой проблемой, по её словам, являются благоустройство придворовых территорий, особенно в зимний период, а также различные фальсификации решений общего собрания собственников.
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