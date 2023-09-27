Депутат Мособлдумы Голубев проверил исполнение программы капитального ремонта в Кашире

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
По рабочему плану фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Андрей Голубев провёл мониторинг исполнения программы капитального ремонта МКЖД.
Специалисты продолжают работу, на сегодняшний день уже заменены газовые сети, скоро приступят к работам по внутренним газопроводам. Подрядчик пообещал, что работы будут заверщены в срок.
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