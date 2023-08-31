Депутат Мособлдумы Голубков обсудил организацию профильных классов с коллективом школы «КвантУм»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Депутат Московской областной Думы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с трудовым коллективом школы «КвантУм» в Звенигороде по вопросам организации обучения в профильных классах.
Встреча проходила в рамках реализации проекта «Новая школа» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье — территория перемен», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Одинцовский округ постоянно совершенствуется в сфере образования, строятся новые образовательные учреждения, проводится реконструкция старых школ и детсадов.
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«Обсудили с педагогическим коллективом организацию в образовательном учреждении профильных классов. Здесь их целых 4: естественно-научный, социально-экономический, технологический и гуманитарный. На мой взгляд, это одна из самых эффективных форм профориентации подростков, которые, исходя из способностей и интересов, могут сами выбрать нужное им направление. Хочу отметить, что в школе действует насыщенная программа и в рамках дополнительного образования. Объединений для развития более 40», — поделился депутат Дмитрий Голубков.
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Алиса Сергиенко