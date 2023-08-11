Депутат Мособлдумы Легков встретился с детьми из ДНР

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Олимпийский чемпион и депутат Московской областной Думы Александр Легков посетил город Шахтёрск в ДНР, где встретился с юными воспитанниками местной спортивной школы.
Глава города Шахтерск Александр Шатов лично встретил Александра Легкова и рассказал о новейшей истории города.
Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы поговорил с руководителями организаций, поделился опытом работы в Подмосковье, обменялись контактами и договорились взаимодействовать и создавать совместные проекты.
Александр Легков посетил спортивную школу «Олимп» и пообщался с юными спортсменами.
В качестве подарка олимпийский чемпион привёз в спортшколы новый инвентрь от коллег из спорткомплекса в подмосковном городе Хотьково.
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Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы поговорил с руководителями организаций, поделился опытом работы в Подмосковье, обменялись контактами и договорились взаимодействовать и создавать совместные проекты.
В качестве подарка олимпийский чемпион привёз в спортшколы новый инвентрь от коллег из спорткомплекса в подмосковном городе Хотьково.
«Приехал к начинающим спортсменам спортшколы «Олимп» пообщаться, потренировался, рассказал про свой путь в спорте, показал упражнения, которые делал, чтобы достичь результата, возможно, кто-то из этих ребят захочет стать профессиональным спортсменом, и мой пример им поможет», — рассказал Александр Легков.Депутат Мособлдумы пригласил детей из Шахтёрск посетить в спортивном лагере от спорткомплекса, расположенного в Хотьково.
«Это благотворительная акция хотьковского «Олимпа» и моего фонда «Вместе — ЛЕГКО». В рамках этой акции шахтерские мальчишки проведут сборы в Подмосковье, подружатся с ребятами из Подмосковья, посмотрят наш регион», — поделился подмосковный депутат.Читайте также:
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Алиса Сергиенко