Депутат Мособлдумы Лидия Антонова сделала свой выбор в Люберцах

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 202
Депутат Московской областной Думы Лидия Антонова сделала свой выбор в Люберцах на избирательном участке №1551 в посёлке Малаховка.
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
«Я думаю, что все малаховчане смогут выполнить свой долг, принять участие в этом важном событии. Всё-таки от каждого из нас зависит, что происходит сегодня, и что будет завтра — надо занимать активную гражданскую позицию», — сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
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Алиса Сергиенко