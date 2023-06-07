Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын: Московская область демонстрирует уверенный рост

Фото: пресс–служба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Московская область демонстрирует уверенный рост. Курс на перемены, который был озвучен еще 10 лет назад, сегодня многие из нас видят своими глазами. Строятся инфраструктурные объекты, модернизируется система здравоохранения и отрасль ЖКХ. Не останавливается и дорожное строительство. Говоря в целом о дорогах, в планах на этот год 20 новых дорог общей протяженностью свыше 100 километров», — заявил Денис Перепелицын.
«Коронавирус и мировая пандемия требовала от нас принятия оперативных мер по модернизации всей отрасли. Сегодня, несмотря на завершение пандемии, мы с этого курса не сходим. Наряду с закупкой автомобилей скорой помощи, модернизации подстанций, строятся новые учреждения, развивается детская медицина. В частности, губернатор отметил успешную работу НИКИ Детства в Мытищах. В следующем году в Подмосковье заработает первый детский госпиталь», — отметил Перепелицын.Депутат Мособлдумы отмечает, что в обращении Андрея Воробьева просматривалась уверенность в развитии региона не смотря на вызовы и угрозы, а также санкции, которые вводят западные страны.
Денис Перепелицын назвал правительство Московской области и депутатов региона одной командой, которая работает во благо общей победы и помогает решать вопросы любого уровня.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание в своем ежегодном отчете уделил теме строительства социальных объектов и капитальному ремонту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.