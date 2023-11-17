Депутат Нилов: «Делать или не делать аборт — право женщины»

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что задача государства в вопросе абортов поддерживать женщин, а различные штрафы в этом отношении могут лишь ухудшить положение.
«Мое мнение: делать или не делать аборт — это право женщины, а задача государства — сделать всё необходимое, чтобы поддержать её в финансовом или моральном плане и таким образом убедить в том, что она сможет и выносить ребёнка, и родить, и обеспечить. Ещё 10 лет назад ситуация с количеством проводимых абортов была куда хуже, чем сейчас», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.Он также высказал мнение о том, что решение Минздрава РФ продавать препараты для медикаментозного аборта только по рецептам верное.
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