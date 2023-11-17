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Депутат Нилов: «Делать или не делать аборт — право женщины»

17 ноября 2023, 18:16
Фото: istockphoto.com/ArLawKa AungTun

Фото: istockphoto.com/ArLawKa AungTun

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что задача государства в вопросе абортов поддерживать женщин, а различные штрафы в этом отношении могут лишь ухудшить положение.
«Мое мнение: делать или не делать аборт — это право женщины, а задача государства — сделать всё необходимое, чтобы поддержать её в финансовом или моральном плане и таким образом убедить в том, что она сможет и выносить ребёнка, и родить, и обеспечить. Ещё 10 лет назад ситуация с количеством проводимых абортов была куда хуже, чем сейчас», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он также высказал мнение о том, что решение Минздрава РФ продавать препараты для медикаментозного аборта только по рецептам верное.


Кроме этого, Нилов подчеркнул, что тема абортов в обществе воспринимается остро, поэтому к решению проблем, связанной с ней, надо подходить очень аккуратно и деликатно.

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#аборт
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Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском
17 ноября 2023, 18:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском открыли первую в Подмосковье научную площадку для детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что площадка выполнена в авиационном стиле. Её размер составляет 900 кв. м.

На торжественном открытии были жители города с детьми, а также глава Жуковского Юрий Прохоров и его зам Григорий Грибанов.

«Надеюсь, что благодаря такой тематической детской площадке ребята с самых юных лет полюбят авиацию и, возможно, свяжут с ней дальнейшую жизнь. Наш город – это колыбель авиации, и все здесь пронизано историей, связанной с самолётами, небом, новейшими достижениями в авиационной отрасли», — отметил Прохоров.

При этом, уточняется, что площадка была благоустроена по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Научные детские площадки».

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#детские площадки
#жуковский
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Кардиолог из Пушкинской больницы стал лучшим в рейтинге врачей Подмосковья
17 ноября 2023, 18:44

Фото: администрация городского округа Пушкинский

Лучший кардиолог Подмосковья, по данным сервиса «ПроДокторов», работает в Пушкинской больнице. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Речь идёт о враче-кардиологе поликлиники №1 Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н Дмитрии Хохлове. Он занял первое место в рейтинге кардиологов Московской области.
«Доктор Хохлов прошёл профессиональную переподготовку по функциональной диагностике. Имеет два сертификата и самостоятельно проводит своим пациентам эхокардиографию (ЭХОКГ - ультразвуковое исследование сердца)», — рассказали в администрации.
Сам медик не ожидал такого сюрприза судьбы. Хохлов рассказал, что очень удивился месту в рейтинге.
«Открываю почту, а там сообщение – вы стали лучшим. Конечно, очень неожиданно и очень приятно», — отметил врач.  
Отметим, премия «ПроДокторов» – самая масштабная медицинская премия в России. В 2022 году на звание лучших претендовали 680 000 врачей и 68 000 клиник со всей России. Для определения победителей были собраны сотни тысяч отзывов и по ним составлены рейтинги в каждом регионе. По итогам, Дмитрий Викторович стал лучшим, по мнению пациентов, кардиологом в Московской области.

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#премия
#поликлиника
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#пушкинский округ
#кардиолог
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В Ивантеевке и Царёвском запустили телеграм-чаты для общения с чиновниками
17 ноября 2023, 18:34

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Городском округе Пушкинский создали телеграм-чаты, с помощью которых местные жители смогут напрямую обращаться к представителям органов местного самоуправления.
Как рассказал в своём телеграм-канале глава администрации Максим Красноцветов, идея с чатами в округе развивается давно. Функция доступна жителям Зеленоградского, Тарасовского, Ельдигино, Красноармейска, Софрино, Ашукино и Черкизово. Теперь доступ к чатам получили жители Ивантеевки и Царёвского. 
«Чаты организованы для удобства взаимодействия жителей с представителями органов местного самоуправления, помощи в решении актуальных проблем, информирования о предстоящих мероприятиях, событиях и возможных аварийных отключениях. Городские службы открыты для диалога и готовы оперативно решать поставленные задачи!» — написал Красноцветов. 
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#максим красноцветов
#telegram
#пушкинский округ
#чиновники
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Глава Жуковского Прохоров поздравил участковых с профессиональным праздником
17 ноября 2023, 18:30

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров поздравил со 100-летием со дня основания участковой службы полиции уполномоченных участковых и ветеранов службы.
Как сообщила в пресс-службе администрации городского округа Жуковский «Радио 1», наряду с Прохоровым поздравил с профессиональным праздником участковых и замначальника городского ОМВД Олег Омарбеков.

Прохоров отметил сложность профессии, которая предполагает полной самоотдачи и огромной ответственности.

«От всей души желаю всем, кто обеспечивает порядок, покой и благополучие горожан, крепкого здоровья, продвижения по службе и семейного счастья. Поменьше неприятных и сложных ситуаций на работе, а если они и произойдут, чтобы вы всегда смогли найти из них достойный и правильный выход. С праздником!» — написал Прохоров в своём Telegram-канале.

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#праздники
#полиция
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Владимир Путин: Людей нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо
17 ноября 2023, 18:12

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что неприемлемо делить человечество на «первый» и «второй» сорта. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Форума объединённых культур.

Российский лидер сравнил такой подход к людям с выбором мяса в продуктовом магазине.

Также в ходе заседания глава РФ заявил, что российские власти будут увеличивать финансирование на развитие культуры. Путин обратил внимание, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.

Российский президент также рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире. Он назвал главными причинами напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную, в том числе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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#рф
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Сотрудников МЧС, эвакуировавших жильцов рухнувшего дома в Астрахани, наградят
17 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/DmyTo

Пожарные и спасатели, оперативно эвакуировавшие жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, получат награды. Такое поручение дал глава МЧС РФ Александр Куренков.
Напомним, что накануне вечером произошло обрушение двух подъездов в жилом пятиэтажном доме в Астрахани. По предварительным данным, причиной трагедии стала незаконная перепланировка одной из квартир, в результате чего по фасаду пошла трещина. Пожарные и спасатели успели эвакуировать жителей до обрушения. 

Отмечается, что в момент прибытия сотрудников МЧС на место, жители уже начали самостоятельную эвакуацию. Однако в доме оставались маломобильные жильцы и пожилые люди, которым потребовалась помощь специалистов. 

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#мчс
#награда
#спасатели
#пожарные
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Витушева: Истра более чем наполовину выполнила план по осеннему призыву
17 ноября 2023, 18:04

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Истре отправлены в армию более половины призывников от установленного задания. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Она обсудила с военным комиссаром города Истра Андреем Закржевским ход призывной кампании.
«В эту призывную кампанию Истринский военкомат планирует призвать 140 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. На сегодня отправлено в войска более половины граждан от установленного задания. Процесс вручения повесток организован как в бумажном, так и в электронном виде», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
Она подчеркнула, что в этом году значительно увеличены штрафы за неявку в военкомат, а в особых случаях предусматривается даже уголовная ответственность.
«Кроме того, важный момент: военнослужащие, призванные во время осеннего призыва, не будут направляться в зону проведения спецоперации», – отметила Витушева.
Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Параллельно в округе проходит кампания по заключению контрактов с Минобороны.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье по программе реновации до 2026 года расселят 150 тыс человек
17 ноября 2023, 17:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Программа реновации поможет переехать в новые дома к 2026 году 150 тыс жителям Подмосковья. Всего в области реализуют около десятка проектов реновации, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Переселение из старого жилого фонда губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
«За три прошедших года в Подмосковье запустили 11 проектов реновации в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить из ветхого жилья к 2026 году 147 тыс человек. В высокой степени проработки – ещё 26 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить 401 тыс кв м жилья расселить более 17 тыс человек», – говорится в сообщении. 
Программа реновации стартовала в Подмосковье в пилотном режиме в 2021 году в Мытищах и Раменском. В 2022-м в неё вошли Люберцы, Пушкино, Королев, Фрязино, Балашиха и Красногорск.
 
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#губернатор
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#строительство
#жильё
#дома
#реновация
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Над Россией 18 ноября вспыхнет яркий звездопад: где увидеть и когда будет
Россияне увидят пик метеорного потока Леониды 18 ноября
17 ноября 2023, 17:37

Фото: istockphoto/Olga Beliaeva

Россияне смогут увидеть метеорный поток, который станет самым ярким звездопадом года. Редакция «Радио 1» расскажет, когда пройдет редкое космическое явление, и где его можно увидеть лучше всего.

Метеорный поток Леониды: где увидеть и когда будет


Жители России смогут увидеть пик метеорного потока в ночь на 18 ноября.  Наблюдать за звездопадом можно из любого региона страны. Метеорологи советуют смотреть на звездное небо вдали от освещенных дорог, чтобы не пропустить явление. Пик активности метеорного потока будет с полуночи до рассвета. Россияне смогут увидеть до 15 метеоров в час.


Метеорный поток Леониды 18 ноября: что собой представляет


Астрономы называют метеорным потоком явление, которое происходит при  сгорании метеорных тел в атмосфере Земли. Необычное название метеорный поток получил из-за созвездия, в котором находится радиант потока. Так называют область, откуда происходит «извержение» метеоров, которые с Земли напоминают падающие звезды.

На Марсе обнаружена скала странной формы
На Марсе обнаружена скала странной формы

Скорость падения метеоров огромна и может достигать 70 км/с. Явление происходит один раз в 33 года, однако интенсивность падения метеоров всегда разная.
 

Метеорный поток Леониды: история наблюдений


Метеорные потоки необычны тем, что звездопад происходит с большой интенсивностью. С Земли в течение одного часа можно увидеть более десятка падающих метеоритов.

                                                                                                                 Фото: istockphoto/Cylonphoto

Впервые космическое явление описал патриарх Александрийский Евтихий II. Предки считали, что метеорный поток Леониды проходит перед концом света. Такому поверью предшествовал звездопад, который произошел в 1833 году. Метеорный поток накрыл все Северное полушарие. Более 100 тысяч метеоров в час можно было наблюдать с Земли.

Метеорологи уверяют, что космическое явление для человечества безопасно.

Как метеорный поток Леониды может влиять на психическое состояние


Метеорный поток не оказывает влияние на состояние людей. Однако те, кто страдает хроническими болезнями сердца могут почувствовать недомогание.

Астрологи рекомендуют ограждать себя от негативных переживаний в дни, когда в космосе наблюдается какая-либо активность. 

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