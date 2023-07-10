Депутат Нилов: «МРОТ должен быть на уровне 30 тыс рублей»

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«Мы считаем, что МРОТ надо увеличивать. При том, что зарплаты на уровне МРОТ будут получать около 5 млн наших граждан. В основном те, кто работают в социальной сфере. … Мы должны стремиться к большему. МРОТ должен быть на уровне 30 тысяч рублей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
По мнению депутата, ещё одной мерой поддержки граждан с доходами на уровне МРОТ является введение прогрессивной шкалы налогообложения. А вот удвоение минимального размера оплаты труда к 2030 году будет зависеть от инфляции.
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