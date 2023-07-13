Депутат Нилов: Надо распространить материнский капитал на третьего ребёнка

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«Это касается и средств материнского капитала, которые надо распространять не только на первого и второго ребенка, но и дать возможность третьему и последующим детям. Но при условии того, что регион находится в демографическом кризисе», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он добавил, что для того, чтобы стимулировать людей рожать большее число детей, нужно создавать для них благоприятные условия. Кроме того, парламентарий напомнил о необходимости поддерживать институты материнства, детства, а также решение бытовых вопросов и трудоустройства, помощь многодетным семьям.
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