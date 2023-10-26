Депутат Нилов: Надо установить дактилоскопические стойки для мигрантов на границе

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости усилить таможенный контроль для иностранных граждан, приезжающих для работы, в виде установки дактилоскопических аппаратов на всех пунктах границы.
Он отметил, что проблема преступности мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, стоит сейчас остро. Каждый день появляются сообщения о каки-либо нарушениях закона с их стороны. При этом, многим удаётся избежать наказания посредством побега из страны, а некоторые из них даже возвращаются.
Депутат учитывает, что при установки таких аппаратов на всех пунктах границы процедура прохождения таможни может значительно усиливаться. В этой связи Нилов предложил разделять очереди на пропускных пунктах – для россиян и для иностранных граждан.
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«Если мигрант едет работать, то он должен приехать в соответствующий центр, сдать отпечатки пальцев, сдать тест на знание русского языка и получить данные, пройти медкомиссию, получить патент для работы, но есть те, кто приезжают и работают нелегально и этого не делают. Есть те, кто совершил преступление, уехал, поменял пару букв в имени и снова вернулся», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
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Мелисса Тимофеева