Депутат Нилов назвал дублирование идею создания горячей линии для релокантов

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что идея создать в РФ бесплатную горячую линию для релокантов, желающих вернуться в страну, неплохая, однако она является повтором уже имеющихся инструментов.
Он пояснил, что всю необходимую и актуальную информацию о возвращении на Родину можно узнать в консульских учреждениях России, а также на горячих линиях соответствующих ведомств.
При этом, он подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает внимания.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать бесплатную горячую линию и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.
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«Дополнительная линия и штат — это дополнительные расходы для государства. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, а с другой — это дублирование функций», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать бесплатную горячую линию и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.
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Мелисса Тимофеева