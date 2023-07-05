Депутат Нилов назвал неправильной идею допсборов с авиапассажиров

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов резко раскритиковал инициативу о дополнительном сборе с пассажиров для формирования резервного фонда на случай разорения авиакомпаний.
«Проще всего сделать так, чтобы все возмещалось за счёт средств наших граждан. <…> Это в корне неправильно. <…> Авиакомпании также должны иметь страховку, и страховая компания должна нести все риски», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник также выступил резко против подобной инициативы.
«На каком основании наш русский народ должен поддерживать частные авиакомпании? Они придумывают то топливный сбор, то сбор компенсационный. <…> Эти поборы они уже не знают, как собрать. Скоро за воздух будем платить», — высказался в беседе с «Царьградом» Сытник.
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