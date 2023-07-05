Депутат Нилов назвал неправильной идею допсборов с авиапассажиров

Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что на предстоящем саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, может быть принято решение о дислокации ограниченного числа военных из стран НАТО, таких как Польша, Латвия, Литва и Эстония, на территории Украины.