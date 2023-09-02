Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует написать обращение в Банк России с просьбой обеспечить защиту граждан от звонков мошенников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Нилов отметил, что банк Тинькофф разработал уникальную систему, которую крайне трудно взломать. И занимался этим банк во время того, как власти и граждане пытались понять, что делать с огромными масштабами «телефонных» похищений денег.
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