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Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников

02 сентября 2023, 19:01
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует написать обращение в Банк России с просьбой обеспечить защиту граждан от звонков мошенников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что посоветует руководству Центробанка обратить внимание на то, как поступили в Тинькофф. Там разработали многоступенчатую защиту клиентов от мошенников, которая включает в себя определение телефонных номеров и отклонение подозрительных звонков. А при попытке клиента перевести сумму, превышающую установленный лимит, ему будет предложено сделать селфи, ввести код из СМС или принять звонок из колл-центра для обеспечения дополнительной безопасности. Если мошеннику удастся обойти эту систему и всё-таки вывести деньги с счёта клиента, банк обязан вернуть эту сумму в течение суток.

Нилов отметил, что банк Тинькофф разработал уникальную систему, которую крайне трудно взломать. И занимался этим банк во время того, как власти и граждане пытались понять, что делать с огромными масштабами «телефонных» похищений денег.

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#мошенники
#банк россии
#госдума
#защита
#россияне
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Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
02 сентября 2023, 18:41

Папа Римский Франциск в ходе встречи с руководством Монголии сообщил о важности построения мирного будущего на фоне многочисленных мировых конфликтов. Об этом сообщает агентство ANSA.
Он выразил надежду на создание условий для мирного урегулирования конфликтов и пожелал, чтобы впредь любые разногласия между странами решались путём диалога.

Кроме того, Франциск призвал руководство Монголии вместе работать над построением мирного будущего. Он заявил, что страна идёт правильным путём в первую очередь потому, что отказалась от распространения ядерного оружия. По его словам, Монголия старается обеспечивать «мир во всём мире», что Ватикан также будет поддерживать. 

Поездка Франциска в Монголию знаменательна, поскольку он стал первым Папой Римским, посетившим это страну. В государстве около 2 тысяч человек исповедуют католицизм. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году.

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#мир
#будущее
#встреча
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Associated Press: В США отменили возрастные ограничения на просмотр порнографии
02 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/M-Production

В США отменили любые возрастные ограничения на порнографию. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщило информационное издание Associated Press.
Как указано в публикации, федеральный судья США принял решение об отмене закона штата Техас, который требовал обязательного подтверждения возраста пользователя при посещении веб-сайтов с порнографическим контентом. Помимо этого, судья также наложил запрет на осуществление генеральной прокуратурой штата контроля за соблюдением этого закона.

Таким образом, в Соединенных Штатах юридически был закреплен прецедент отмены возрастного ограничения на просмотр порнографических материалов и посещение порносайтов. Американская демократия и толерантность продолжает делать все новые «прогрессивные» шаги.

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#сша
#запрет
#ограничения
#возраст
#судья
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Глава Одинцовского городского округа Иванов рассказал об открытии второго корпуса гимназии №14
Глава округа Андрей Иванов поздравил учеников и учителей гимназии №14 в Одинцово с Днём знаний
02 сентября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днём знаний учителей и учеников гимназии №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Праздничная линейка прошла во дворе нового корпуса, который пристроили к основному зданию гимназии. В настоящее время около него облагораживается окружающая территория, проводится уборка помещений и повторно тестируется оборудование. Корпус рассчитан на 500 учеников и откроет свои двери 11 сентября.

По словам Иванова, линейка, прошедшая во дворе нового корпуса гимназии №14 в Одинцово – это важное событие для всего города, поскольку возвести это сооружение планировалось ещё 20 лет назад. В то время реализовать проект не получилось, но сейчас удалось наверстать упущенное.

Глава Одинцовского округа отметил, что появление корпуса на 500 мест разгрузит сразу несколько школ города.

Кроме того, открытие новой части гимназии позволит убрать вторую смену. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов, а в первом здании останется начальная школа.

Помимо этого, Иванов рассказал «Радио 1», что в этом году гимназия №14 получила новое спортивное оснащение в рамках проекта «Открытый стадион». Был обустроен новый школьный стадион, оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также появились детский спортивный комплекс и площадка с тренажёрами. 

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#гимназия
#день знаний
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В Волгоградской школе назначен новый учитель в класс, где дети не говорят по-русски
02 сентября 2023, 15:41

Фото: istockphoto/dolgachov

В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. В пятницу, 1 сентября, СМИ сообщили, что класс покинула учительница. Сейчас детям представлен новый педагог.
Как рассказала РИА Новости председатель комитета науки и образования Волгоградской области Лариса Савина, новый учитель — опытный педагог, имеющий первую категорию. Учебный процесс для ребят не будет нарушен. Они занимаются по специально разработанной для них программе. Чиновница выразила уверенность, что с новым педагогом все сложится наилучшим образом.

Лариса Савина уточнила, что учительница, которая в прошлом году занималась с детьми мигрантов по специальной программе, не ушла из школы. Она осуществляла классное руководство в двух классах, а в этом учебном году попросила снизить нагрузку. Класс состоит из 15 учеников. Как сообщили в мэрии города, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.

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#учитель
#педагог
#дети
#школы
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Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора
02 сентября 2023, 14:35

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Росатом продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий на открытии фестиваля науки в Минске.
Он рассказал, что для реализации этого проекта необходимо сначала провести несколько этапов переговоров, подписать контракт с Национальной академией наук в Белоруссии. Затем нужно разработать окончательный макет реактора, продумать все детали его конструкции и дальнейшей эксплуатации. 

Переговоры двух сторон проводятся на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.

Окончательное решение о реализации проекта будет принято до конца этого года.

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#белоруссия
#россия
#переговоры
#ядерное
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Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина
02 сентября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/artoleshko

Россияне стали получать сообщения в Telegram, якобы отправленные основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мошенники регистрируют фейковые аккаунты и от имени бизнесмена просят о финансовой поддержке.
Об этом в своем телеграм-канале написала финансовый блогер, основательница канала InvestFuture Кира Юхненко. В сообщениях псевдо-Пригожин пишет, что был похищен врагами, но сумел от них вырваться и сбежать в Африку. Теперь, для того, чтобы вернуться и закончить борьбу с бюрократией и коррупцией, ему не хватает небольшой суммы. Как правило, указываются три-пять тысяч рублей. 

Блогер напоминает, что мошенники готовы на любые ухищрения, чтобы обмануть доверчивых граждан. К любым просьбам в соцсетях о переводах денег нужно относится очень настороженно. Лучше сразу связаться со своим знакомым, чтобы убедиться, что это именно он вам пишет, а его аккаунт не был взломан или фальсифицирован.



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Историк Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады РАН
02 сентября 2023, 12:08

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя.
В беседе с ТАСС ученый подтвердил свое увольнение и сообщил, что приказ о расторжении с ним договора уже подписан. Причина как таковая не указана, а формулировка «по инициативе учредителя» предусмотрена одной из статей трудового договора, пояснил Гарбузов.

На днях он опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в числе прочего рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Говоря о последнем, он отметил, что в России сейчас создаются новые мифы, а также идет «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — о кризисе глобализации и всего англо-саксонского мира, об утрате американского доминирования и в целом об упадке Запада. 

Россию же Гарбузов хоть и называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса».

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#учёный
#реставрация
#увольнение
#ран
#сша
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Компания «Связной» закрыла все точки сети в Москве и Санкт-Петербурге
02 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российская компания «Связной», занимающаяся продажей электроники, закрыла все свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.
По данным сайта сети в Москве в настоящее время должны быть открыты четыре магазина, однако корреспондент РБК установил, что данные не обновлены, а точки закрыты. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге. Сотрудник горячей линии одного из торговых центров города сообщил, что салон «закрыт навсегда».

Издание связалось с представителями торговых центров, в которых были представлены магазины сети, однако никто из них не смог назвать точную причину закрытия.
Уточняется, что салоны «Связного» находились в 1251 городе России.

В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря. 

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#магазин
#электроника
#банкротство
#россия
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СБУ обвинила украинского олигарха Коломойского в мошенничестве
02 сентября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/alfexe

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства. Следователи установили, что в период с 2013 по 2020 год олигарх легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, в том числе «Приватбанк», который позже был национализирован.

О задержании миллиардера пока не сообщается. В СБУ уточнили, что досудебное расследование дела Коломойского продолжается под руководством офиса Генерального прокурора Украины.

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#следователи
#расследование
#сбу
#мошенничество
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