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Депутат Нилов объяснил, чем опасна зарплата «в конверте»

26 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Diy1

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выдача зарплат «в конвертах» практикуется не только в нашей стране, но и в других государствах с развитой экономикой. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Отмечается, что каждый год Международная организация труда подчеркивает необходимость борьбы с этой проблемой.

«Потому как легальная зарплата — это официальный доход, это дополнительные официально заработанные страховые баллы, которые нужны для расчета пенсии, это возможность получать кредиты и показывать свой официальный доход при наличии трат, которые необходимо обосновывать», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.


Сообщается, что некоторые работодатели выдают зарплату «в конвертах» по причине нежелания выплачивать дополнительный налог в размере 13% и делать взносы около 30% в социальный фонд.

Парламентарий отметил важность понимания работниками всех рисков и угроз, которые связаны с неофициальным трудоустройством и «серой» зарплатой.

Работники, которые получают зарплату «в конвертах», сталкиваются с проблемой получения пенсии, у них отсутствуют дополнительные выплаты и т. д.

По предусмотренной российским законодательством ответственности работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет. С работника могут взыскать неуплаченный НДФЛ и штраф.

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#зарплата
#официальное трудоустройство
#серая зарплата
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Многоквартирный дом в ЖК «Изумрудные холмы» поставили на кадастр
26 июля 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На кадастровый учёт поставили многоквартирный жилой дом, состоящий из 3 корпусов, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Корпуса многоквартирных домов жилого комплекса представляют собой 25-этажные дома с подземной парковкой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Каждый корпус отличается индивидуальным дизайном. 

 Застройщик проекта жилого комплекса является Группа компаний «Эталон».

На кадастровый учёт поставили корпуса № 18, 19 и 20, в которых насчитывается 437 квартир.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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В Москве в июне вырос спрос на недвижимость в новостройках.

В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом.

#Кадастровый учет
#кадастр
#жилой дом
#Изумрудные холмы
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Социолога Кагарлицкого* арестовали на два месяца
Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого* на два месяца
26 июля 2023, 17:48

Фото: iStock/Michał Chodyra

Социолога Бориса Кагарлицкого* суд арестовал на два месяца за призывы к терроризму. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, подсудимый своей вины не признал.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России ходатайствовали перед судом об аресте Кагарлицкого*. Социологу было предъявлено обвинение в оправдании терроризма.

Решением Сыктывкарского городского суда, экс-сотрудник Института арестован на два месяца. 

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*признан в РФ иноагентом
#суд
#арест
#терроризм
#Коми
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Психолог Фам рассказала о приемах, которые позволят говорить убедительно
26 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/javi_indy

Кандидат психологических наук, спикер курса «Здоровая самооценка» в Skillbox Анна Фам заявила, что для того, чтобы быть услышанным, нужно испытывать уважение к самому себе. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Именно самоуважение и самопринятие являются основной харизмы и убедительности в контакте с другими людьми. Их отсутствие моментально считывается собеседником, а вместе с тем слабеет и сила вашего слова», — приводит слова Фам «Газета.Ru».

Психолог отметила, что в разговоре необходимо быть в контакте со своими чувствами. Это поможет сделать беседу более живой и расположить к себе собеседника.

Фам посоветовала избегать выражений в повелительной форме, например, «сделай так» и ты должен. Также не следует забыть об уважении к остальным участникам беседы.

Напомним, ранее исследование Страхового Дома ВСК продемонстрировало, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам. Так в среднем проведённых консультаций в месяц в этом году выросло на 54%.

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#уверенность
#психолог
#разговор
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Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках выполнен на 90%
26 июля 2023, 17:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки специалисты приступили к проведению завершающего этапа капитального ремонта школы-интерната «Кадетский корпус», расположенного в микрорайоне Сходня.
Работы по модернизации здания начались еще в феврале этого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это уникальная школа, в которой обучаются почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Для ребят разработана особая программа подготовки, благодаря которой они поступают в лучшие вузы страны. Вместе с родителями учеников поставили задачу перед подрядчиком провести капитальный ремонт учебного корпуса в максимально короткие сроки. Уже первого сентября дети пойдут на учёбу в современные классы, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием для занятий», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

В строительных работах задействовано 70 человек. На данный момент строители приступили к монтажу системы отопления, установке освещения, подвесных потолков, напольного покрытия и другого. Специалисты скоро приступают к устройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений.


В рамках капитального ремонта специалисты облагородят территорию вокруг здания. 
 
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#Химки
#Дмитрий Волошин
#строительство
#кадетский корпус
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Подмосковным учащимся понадобится подтвердить право пользования льготной «Стрелкой»
26 июля 2023, 17:22

Фото: Фотобанк МО

Подмосковным школьникам и студентам до 24 августа необходимо подтвердить право использования карт «Стрелка» учащегося, чтобы избежать их блокировки карт. Об этом в преддверии нового учебного года напомнили в Минтрансе региона.
Право использования ученических транспортных карт «Стрелка» автоматически подтверждено 266 тысячам учащимся. Им в личный кабинет транспортной карты поступило уведомление об этом. Остальным нужно заполнить заявление на региональном портале госуслуг
 
Сделать это можно в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» нужно указать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Далее надо заполнить заявление, следуя инструкции. 
 
Срок оказания услуги – шесть рабочих дней. Если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся понадобится обратиться в любое отделение МФЦ Подмосковья.
 
Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.
 
По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50-процентной скидкой от установленного тарифа. А с 36-й поездки скидка составляет 99%.
 
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#карта Стрелка
#льготы
#проезд
#транспорт
#школьники
#студенты
#Минтранс МО
#Московская область
#Подмосковье
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Китай в пять раз нарастил поставки своих машин в Россию
Таможня КНР: В 2023 году поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза
26 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главное таможенное управление КНР опубликовало данные об экспорте легковых автомобилей в Россию за первое полугодие 2023 года, ввоз китайских автомобилей в РФ подскочил на 543% и составил 4,6 миллиарда долларов.
Производители китайских автомобилей назвали Россию крупнейшим рынком сбыта своих машин. Импортные поставки автомобилей китайских производителей в РФ составляют 70%, что возросло по сравнению с 2021 годом на 60%. 

Россия по показателям опередила Мексику, которая опустилась на второе место по количеству ввезенных из Китая машин. 

Ранее сообщалось, что российские таксопарки наращивают число китайских автомобилей. 

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#Китай
#легковые автомобили
#Россия
#экспорт
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Экс-главу Ижевска Бекмеметьева задержали за злоупотребление полномочиями
26 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СКР по Удмуртии, передает «Коммерсант».
«Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в то время, когда Бекмеметьев занимал пост главы города, он отдал государственные и муниципальные земли компании, которая занималась строительством многоквартирных домов. Уточняется, что произошло это в 2021 году.

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#Ижевск
#глава
#полномочия
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Строительные работы в рамках реконструкции СК «Юность» в Химках завершены на 76%
26 июля 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

После завершения строительных работ, жители смогут заниматься различными видами спорта в Химкинском спорткомплексе «Юность».
В городском округе Химки специалисты проводят модернизацию спортивного комплекса «Юность», расположенного в микрорайоне Сходня, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В спортивном комплексе общей площадью 1200 кв. метров уже завершаются демонтажные работы внутренних помещений, кровельные работы.

Строительные работы в рамках реконструкции СК «Юность» в Химках завершили на 76%
«Спортивный комплекс «Юность» - знаковый объект для жителей Сходни. Здесь ежедневно тренировались не только любители, но и профессиональные спортсмены, в том числе воспитанники химкинской школы олимпийского резерва. Чтобы спортсмены поддерживали форму к соревнованиям, мы перенесли занятия в другие городские ФОКи - «Новатор», «Новые Химки» и олимпийский центр «Планерная». Завершить капитальный ремонт планируем в 2024 году», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

Специалисты скоро приступают к устройству инженерных сетей и внутренней отделке.
«Именно жители выбрали этот объект в ходе голосования как один из приоритетных для развития спортивной части нашего городского округа. Мы гордимся, что Химки считают спортивной столицей Подмосковья, и акцентируем внимание на качестве наших объектов для занятий физкультурой. Чтобы сохранять этот статус и приумножать победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.
В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.

Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.

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#Химки
#Дмитрий Волошин
#строительство
#спортивный комплекс
#Юность
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Новые штрафы военкомата: о каких данных нужно сообщать
О каких данных нужно уведомлять военкомат, чтобы не было штрафов
26 июля 2023, 16:47

Фото: IStock/nantonov

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта. В частности, теперь россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей, если они не сообщили военкоматам об изменениях в своей жизни. О чём именно нужно предупредить, — в разборе «Радио 1».

Из военкомата пришла повестка с вызовом для уточнения данных — что это значит?

По закону россияне должны передать в военный комиссариат почти всю информацию о своей жизни: место жительства, место работы, данные о семейном положении и так далее. Чтобы данные не устаревали, сотрудники военкоматов периодически вызывают военнообязанных граждан для сверки информации.

Правильно оформленная повестка должна содержать дату, цель явки. Если в ней написано, что мужчина вызывается для уточнения документов учёта, значит появилась необходимость сверить указанные данные с реальным положением дел.

При этом, к концу 2023 года в России планируют создать специальный реестр военнообязанных, куда будут автоматически заноситься все данные о военнообязанных. Но сервис запустят в работу только в 2025 году. Чтобы в это время не было неточностей, Госдума приняла законопроект о повышении штрафов при несообщении военкоматам об изменениях в жизни.

Какой штраф положен, если не передать военкомату актуальные данные

Если гражданин не передал в военкомат данные об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы или должности, о переезде на новое место жительства, ему грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Но если призывник во время призыва сменил место жительства и не сообщил об этом в военкомат, ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.  

По какой статье могут оштрафовать при неявке в военкомат или несообщении данных

Регулирует всё это дело статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает ответственность в случае неявки в установленный срок в военкомат для постановки на воинский учёт, снятия с воинского учёта или внесения изменений в документы воинского учёта.

Ответственность также наступает, если гражданин намеренно не сообщил военкому об изменении своего семейного положения, образования, места работы, должности, переезде на новое место жительства или изменении места пребывания. Закон даёт на это 14 дней. Если вы не успели передать в военкомат нужную информацию, вам тоже грозит штраф.  

Статья 21.5 КоАП также указывает на ситуации, когда россиянин на долгое время выехал из страны и не рассказал об этом военкому.

Так, если гражданин уехал жить за границу на срок более шести месяцев или вернулся из-за границы, прожив там более полугода месяцев, он обязан уведомить военкомат о таких изменениях.
 
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#призыв
#Россия
#армия
#штраф
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