Депутат Нилов объяснил, чем опасна зарплата «в конверте»

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«Потому как легальная зарплата — это официальный доход, это дополнительные официально заработанные страховые баллы, которые нужны для расчета пенсии, это возможность получать кредиты и показывать свой официальный доход при наличии трат, которые необходимо обосновывать», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.
Парламентарий отметил важность понимания работниками всех рисков и угроз, которые связаны с неофициальным трудоустройством и «серой» зарплатой.
Работники, которые получают зарплату «в конвертах», сталкиваются с проблемой получения пенсии, у них отсутствуют дополнительные выплаты и т. д.
По предусмотренной российским законодательством ответственности работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет. С работника могут взыскать неуплаченный НДФЛ и штраф.
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