Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле

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В Государственной думе подготовили законопроект, который предполагает введение штрафа размером до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без использования намордника и поводка.
Кабмин уже одобрил эту инициативу. О необходимых мерах к выгулу собак для обеспечения безопасности граждан порассуждал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что фракция ЛДПР уже давно выступила с инициативой, которая касается введения ответственности за нарушение правил выгула собак. Так, по его мнению, нападения любых собак на взрослых или детей – недопустимы. Тем более, если это связано с безответственным поведением граждан.
Он также выразил уверенность в том, что проблема в вопросе выгула собак носит всероссийский характер. Кроме того, он подчеркнул, что зачастую причиной появления бездомных собак оказывается то, что животных просто бросают.
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В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что фракция ЛДПР уже давно выступила с инициативой, которая касается введения ответственности за нарушение правил выгула собак. Так, по его мнению, нападения любых собак на взрослых или детей – недопустимы. Тем более, если это связано с безответственным поведением граждан.
«Лично наблюдал, как в парках гуляют маленькие дети, только учатся ходить. И тут же ходит собака бойцовской породы без намордника. Спрашиваю хозяйку, почему собака не на поводке, не в наморднике. Говорит: “Она добрая”. Но у собаки есть инстинкт, если она почувствует опасность — она может наброситься. Поэтому обязательно должны быть жесткие правила выгула для собак. Для особых пород — только в наморднике, только в ошейнике», - отметил Нилов.
Он также выразил уверенность в том, что проблема в вопросе выгула собак носит всероссийский характер. Кроме того, он подчеркнул, что зачастую причиной появления бездомных собак оказывается то, что животных просто бросают.
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Татьяна Лаврова