Депутат Нилов объяснил отказ от сокращенного рабочего дня

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 10, 11 и 12 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 9 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 10 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

В субботу, 12 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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