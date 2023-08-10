Депутат Нилов объяснил отказ от сокращенного рабочего дня

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«Подобная инициатива приведет к коллапсу рабочего рынка, что приведет к инфляции», — рассказал Ярослав Нилов.
Нилов заметил, что можно присмотреться к удаленному формату работы, который достаточно хорошо проявил себя во время пандемии коронавируса.
Ранее в Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Предполагается, что зарплату при этом сокращать не будут.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.
«Их просто перестанут брать на работу. Чтобы эта инициатива сработала, государство должно за этих многодетных матерей доплачивать. Работодатель, принимая на работу многодетную мать, должен получать от государства налоговые льготы, например, не платить подоходный налог или социальные страховые взносы в уменьшенном размере. То есть ему должны доплачивать неотработанное время», — сказал Алексей Зубец.Читайте также:
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