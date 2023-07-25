Депутат Нилов объяснил, почему не нужно национализировать блогеров

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что национализация блогеров не нужна. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Блогер — это творческая профессия, это даже не профессия, это творческое занятие, и сегодня многие блогеры регистрируют свои официальные доходы, платят налоги», — цитирует слова Нилова Общественная служба новостей.
Парламентарий рассказал о встрече депутатов Госдумы нескольких фракций с блогерами, представляющими разные формальные и неформальные объединения. Он отметил, что блогеры выступили с инициативой дать право для отдельных категорий представителей блогосферы регистрироваться как СМИ, для того чтобы осуществлять свою деятельность ответственно и в рамках закона.
Депутат дополнил, что освобождать всех блогеров от подоходного налога не следует, можно лишь освободить тех, кто получает меньше МРОТ.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов. Бастрыкин подчеркнул, что блогерам следует обращать внимание на случаи, когда их коллеги становились фигурантами уголовных дел.
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