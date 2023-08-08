Депутат Нилов поддержал субсидии на аренду жилья для семей, проживших в браке более трёх лет

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«Надо предусмотреть какие-то пределы аренды для каждого субъекта. Во-первых, аренда в каждом регионе разная. Во-вторых, надо понимать, какие площади в аренду предоставлять. В целом как направление поддерживаю. Но считаю, что требуется чётко выраженный механизм с уточнением, с сохранением принципа адресности и с созданием условий для решения демографического вопроса», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
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