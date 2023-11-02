Депутат Нилов предложил альтернативу Дню участника СВО

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею учредить День участника СВО и отметил, что вместо него лучше ввести День ветерана боевых действий, который коснётся и бойцов спецоперации.
«У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается первого июля. <…> Предполагаю, что правильно было бы учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия. Они касались бы и участников СВО», — высказался в беседе с RT Нилов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.
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