Депутат Нилов предложил разрешить ряду семей использовать маткапитал для покупки авто

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«Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», — приводит RT текст пояснительной записки к соответствующему законопроекту.
Отмечается, что приобретённый на средства маткапитала автомобиль не сможет подлежать продаже, передаче в залог либо отчуждению в течение трёх лет с момента его регистрации.
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