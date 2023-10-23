Депутат Нилов призвал добиваться качественной стоматологии в рамках ОМС

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Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо добиться того, чтобы в рамках ОМС оказывалась качественная стоматологическая помощь в рамках ОМС.
«Нельзя оказывать помощь не в полном объеме, ссылаясь на недоступность материалов. Мы живем в двадцать первом веке, это не советское время, когда были совершенно другие технологии, другие решения. Поэтому нужно добиваться того, что в рамках ОМС будет качественная, квалифицированная стоматологическая медицинская помощь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
В то же время, по его словам, в России есть много технологий, разработок и специалистов для того, чтобы людям оказывалась квалифицированная стоматологическая помощь.
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