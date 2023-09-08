Депутат Нилов призвал при строительстве новых отелей учитывать запросы многодетных

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что немаловажной проблемой является размещение многодетных семей в отелях и гостиницах.
Депутат призвал также обращать на это внимание и при заселении таких семей учитывать их запросы.
Он призвал не только поддерживать, но и всячески пропагандировать многодетные семьи, в том числе, с помощью СМИ.
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«Сейчас, когда развиваются новые территории, становится популярным туризм, мы уже обращались к отельерам с тем, чтобы учитывали запросы многодетных семей. Чтобы семья с тремя детьми могла разместиться в гостинице, не снимая для этого два номера», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
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Мелисса Тимофеева