Депутат Нилов призвал снизить стоимость атласов с новыми территориями РФ

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что цены на школьные атласы сильно завышены, и такую ситуацию надо исправлять.
«То, что атлас стоит 5 тыс. рублей для ученика на год — это перебор. Во-первых, надо добиться снижения цены и обеспечения в нужном количестве этой продукции. Во-вторых, не стоит забывать про цену и стоимость. Сегодня у нас минимальный размер оплаты труда — 16 тыс. рублей, и получается, что атлас — это треть минимальной зарплаты, а на уровне МРОТ у нас получают порядка четырех миллионов граждан, в основном те, кто работает в бюджетной сфере», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он отметил, что при необходимости в этом деле нужно подключение ФАС.
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