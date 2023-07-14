Депутат Нилов прокомментировал идею перевести парламентариев ГД на отечественные авто

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Государственной думы не выбирают, на каких автомобилях им ездить, а потому в случае, если будет принято решение пересадить парламентариев на отечественные машины, то так и будет.
«Если депутату будет предоставлен автомобиль отечественного производства, значит, он будет ездить на отечественном автомобиле», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
По его словам, депутаты итак в последние годы ездили на автомобилях отечественной сборки, просто с иностранной маркой.
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