Депутат Нилов прокомментировал заявления Мурашко об абортах

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Кроме того, он вспомнил книгу Владимира Жириновского «Рожать», где представлены тридцать пунктом, соблюдение которых позволит побороться с демографическим кризисом. Одним из предложений политика стало оказание психологической и материальной помощи женщинам, чтобы они были готовы рожать.
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