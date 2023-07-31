Депутат Нилов выступил с инициативой списать гражданам «безнадёжные» долги по ЖКУ

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«Доходы у большинства низкие. Кроме того, есть такая категория долгов по ЖКУ, как «безнадежные» — которые копились в течение продолжительного времени, и с которыми уже давно все ясно. Так вот, их просто нужно списать!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он также отметил, что для помощи населению им и его коллегами был разработан законопроект, позволяющий снизить предел, благодаря которому как можно больше граждан могли бы воспользоваться помощью государства для погашения своих задолженностей по коммуналке. Однако этот проект так и не был принят.
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