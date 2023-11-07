Депутат Останина назвала идею передачи детей государству за деньги аморальной

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею поощрения женщин, передумавших делать аборт, и последующей передачи их детей на воспитание государству аморальной и безнравственной.
Она отметила, что фактически, это напоминает продажу детей.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать деньги россиянкам, которые отказались от аборта.
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«Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена и уголовно наказуема. Напомню, что с первых минут рождения ребёнок имеет тесную связь с мамой. Бесчеловечно отнимать ребёнка за деньги у матери. Ребёнок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казённую организацию путём покупки детей у наших женщин, я считаю, безнравственно и аморально», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Останина.
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