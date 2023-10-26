Депутат Останина об отказе в маткапитале россиянкам старше 30: «Это трагедия»

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Глава комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Нина Останина раскритиковала идею не выплачивать материнский капитал женщинам старше 30 лет и заявила, что появление такой инициативы является трагедией.
«Если это позиция одного депутата, то это печально. Если это позиция целой фракции, то это страшная трагедия для всего женского сообщества России. Дискриминировать женщин по возрасту, мне кажется, до этого даже враг не додумается. Мне очень печально, что такая инициатива появилась, но оптимизм мой связан с тем, что категорически против практически все оппозиционные фракции в Госдуме», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.
Она также заверила, что правительство также выразило отрицательное отношение к такому предложению.
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