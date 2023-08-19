Депутат Останина предлагает выдавать сертификат на жильё за рождение 5 ребенка

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагает выдавать сертификат на квартиру тем семьям, в которых родится пятый ребёнок.
«Мы предлагаем для того, чтобы выбраться из демографической ямы не поддерживающую, а стимулирующую меру — выделение жилищного сертификата для семей, в которых родился пятый ребенок»- рассказала «Ленте. Ру» Нина Останина.Также глава комитета Госдумы считает, что меры поддержи многодетных семей не должны зависеть от уровня доходов.
«Также он станет стимулирующей мерой для тех, у кого воспитываются двое детей, родить третьего, трое — родить четвертого, четверо — пятого. Потому что они смогут стать обладателями жилищного сертификата на приобретение квартиры», — сказала в заключении Нина Останина.Ранее «Фонд общественное мнение» сообщил, что в данный момент бездетными являются четверть взрослых россиян.
Опрос проводили среди совершеннолетних граждан в 53 регионах страны. 24% рассказали, что у них нет детей. Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей.
Многодетными россиянами оказались только 14% опрошенных - у 9% трое детей, 5% являются родителями четверых и более детей.
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