Депутат Останина призвала сенаторов не травить врачей по поводу абортов

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что необходимо оставить идеи о наказаниях врачей за склонения к абортам, поскольку рождаемость и демография зависят не только от врачей.
«Я бы на месте сенаторов перестала бы участвовать в организованной травле врачей, так как некоторое время назад мы все кланялись нашим врачам за тот подвиг, который они совершили, когда боролись с коронавирусом, при этом погибали сами и оставляли своих детей. Мы говорили, что будем помнить об этом, а тут вдруг главными врагами низкой рождаемости стали врачи», — отметила в беседе с NEWS.ru Останина.
Она также отметила, что сам термин «склонение» очень широкий, в него могут быть вовлечены не только медики, но и родственники и друзья.
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