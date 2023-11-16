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Депутат Останина призвала сенаторов не травить врачей по поводу абортов

16 ноября 2023, 18:51
Фото: istockphoto.com/macniak

Фото: istockphoto.com/macniak

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что необходимо оставить идеи о наказаниях врачей за склонения к абортам, поскольку рождаемость и демография зависят не только от врачей.
«Я бы на месте сенаторов перестала бы участвовать в организованной травле врачей, так как некоторое время назад мы все кланялись нашим врачам за тот подвиг, который они совершили, когда боролись с коронавирусом, при этом погибали сами и оставляли своих детей. Мы говорили, что будем помнить об этом, а тут вдруг главными врагами низкой рождаемости стали врачи», — отметила в беседе с NEWS.ru Останина.

Она также отметила, что сам термин «склонение» очень широкий, в него могут быть вовлечены не только медики, но и родственники и друзья.


Депутат добавила, что не станет поддерживать подобные законопроекты, не подкреплённые конструктивными предложениями по росту рождаемости в стране и поддержке демографии.

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#аборт
#закон
#женщины
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В Подмосковье в 2024 году выпустят около 400 тыс социальных карт
16 ноября 2023, 20:05

Фото: Минсоцразвития МО

В Московской области в следующем году планируют выпустить около 400 тыс социальных карт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
 
Сейчас социальными картами в Подмосковье пользуются порядка 2,2 млн льготников. Они дают возможность бесплатного проезда пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим льготникам. Бесплатным проездом можно пользоваться на общественном транспорте как в Подмосковье, так и в Москве», – сказала глава министерства Людмила Болатаева
 
В Минсоцразвития региона напомнили, что, помимо бесплатного проезда, жители региона могут купить по социальным картам со скидкой лекарства и продукты. Скидку предоставляют торговые сети и аптеки на их усмотрение.

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#подмосковье
#московская область
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В городском округе Пушкинский прошла вторая региональная конференция для врачей
16 ноября 2023, 19:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Вторая региональная конференция по проекту «Голосовой ввод» прошла на базе Пушкинской больницы им. проф. Розанова В.Н. Врачам из нескольких округов рассказали о наработках, которые помогут им в работе.
Напомним, «Голосовой ввод» –  это специальная программа, преобразующая речь в текст. Сервис разработан специально для врачей. В Пушкинской больнице им пользуются почти во всех диагностических подразделениях уже второй год.

Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, на мероприятие собрались более 20 специалистов из медицинских учреждений городских округов Лобня, Щелково, Долгопрудный, Сергиев Посад, Мытищи, Балашиха, Талдом. Там им рассказалио дополнениях, которые появились в «Голосовом вводе». В частности, стала совершеннее система распознавания звука, появилась кнопка паузы и расширенный словарь. 
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время медработников на ввод информации вручную. В среднем, на 20-30 процентов», — рассказал начальник информационно-технического отдела больницы Илья Банк.
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#пушкинский округ
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В Подмосковье состоялся День чествования Героев Жуковского
16 ноября 2023, 19:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском состоялось торжественное мероприятие ко Дню чествования Героев города. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что этот праздник был приурочен к 35-летию со дня первого полёта космического корабля «Буран», который состоялся 15 ноября 1988 года. Для организации этого полёта была проведена огромная работа, в которой немалую роль сыграли и жители Жуковского.

На торжественной встрече те, кто участвовал в создании и испытании «Бурана», поделились своими воспоминаниями и впечатлениями.

Как отмечают в пресс-службе администрации Жуковского, в разное время в городе жили и работали более 100 Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда.

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#мероприятия
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Коммунальные службы городского округа Пушкинский готовятся к зимнему сезону
16 ноября 2023, 19:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Коммунальные службы городского округа Пушкинский уже готовы к зимнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
С 2022 года «Пушгорхоз» начал закупать новую технику. Всего было приобретено 75 единиц автотранспорта, среди них мини-погрузчики «Ant-1000», фронтальные погрузчики «Амкодор-332», оснащенные челюстными ковшами с обратным захватом и большими мощными щётками, а также грузопассажирские автомобили «Газель».

Вся эта техника, по словам директора МКУ «Пушгорхоз» Николая Михайлина, была распределена по крупным муниципальным учреждениям округа. Организация также приобрела два экскаватора-погрузчика российского производства и большой уличный пылесос.
«Перед началом зимы пускаем машинистов на технике и трактористов по узким дорожкам и тротуарам. Так они проходят обучение по качественной работе на маршрутах. Сейчас всё оцифровано, каждый трактор подключен к системе ГЛОНАСС, и диспетчер видит, как техника проходит маршрут», — подчеркнул Михайлин.
Сейчас округ обслуживает 103 единицы самодвижущейся техники.

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#техника
#коммунальные службы
#зима
#пушкинский округ
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«Аэроэкспресс» с 1 декабря изменит стоимость проезда
16 ноября 2023, 19:40

Фото: компания «Аэроэкспресс»

С 1 декабря изменятся тарифы на поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.
Тарифы на поезда «Аэроэкспресс» группы «Подписка» и абонементы, за исключением абонемента на 15 поездок, будут доступны по прежним ценам. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет 60-120 рублей. Цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, а при покупке в день поездки – 550 рублей. 
 
Тарифы «Стандарт туда – Обратно», «Семейный туда – обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда – Обратно» будут проиндексированы. 
 
Что касается тарифов на экспресс-автобусы «Аэроэкспресс», то стоимость поездки на экспресс-автобусах №1195 от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно не изменится: 300 рублей – в одной сторону, 500 – туда и обратно. 
 
Цена поездки на экспресс-автобусах №1185 от станции метро «Домодедовская» и обратно также составит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей – туда и обратно. 
 
Тарифы группы «Подписка» и абонементы на экспресс автобусы будут доступны по прежним ценам. 
 
Как отметили в компании, корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. В этих условиях компания делает всё возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездок в аэропорт. 
 
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#аэроэкспресс
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#транспорт
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#московская область
#подмосковье
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Миллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили билеты на «Щелкунчик»
16 ноября 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Миллионным посетителем выставки-форума «Россия» на ВДНХ стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. В качестве приза ей будут вручены три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.
Поздравления гостья из Пензы услышала от заместителя министра культуры России Надежды Преподобной, генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия» Натальи Виртуозовой и советника первого заместителя председателя Центробанка Ирины Романовой.

Светлана Сулейманова получила сертификат, по которому в любую удобную дату сможет получить три билета на знаменитый спектакль. Помимо этого, партнеры выставки оплатят ей проживание при приезде в Москву для посещения балета. Кроме этого, Банк России подарил ей индивидуальную экскурсию в историческое здание Центробанка — музей «Золотая кладовая».

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#россия
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#выставки
#банк россии
#москва
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Общественник Куликов призвал частично вернуть систему распределения молодёжи
16 ноября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Генеральный секретарь «Союза профсоюзов России» Евгений Куликов заявил, что проблему трудоустройства молодых людей в России можно решить благодаря хотя бы частичному возврату к системе распределений в учебных заведениях.
По его мнению, можно вернуть практику распределения молодых специалистов, по крайней мере, в государственные компании.

Кроме этого, он предложил установить обязательные квоты для работодателей на приём молодых специалистов после окончания ими институтов, вузов и колледжей.

«Должен быть какой-то критерий, обязывающий работодателей не отмахиваться от молодых специалистов. Проблема с трудоустройством молодых людей, окончивших специальные учебные заведения, есть. Графиком обучения в высших и специальных учебных заведениях предусмотрена рабочая практика, но наши учебные заведения готовят специалистов не в те области, что не стыкуется с реалиями», — прокомментировал в эфире с Общественной Службой Новостей Куликов.

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#работа
#сотрудники
#молодёжь
#трудоустройство
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От городского округа Пушкинский на срочную службу в армию направят 258 человек
16 ноября 2023, 19:28

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинском продолжается призывная кампания. В рамках осеннего призыва на срочную службу от муниципалитета направят 258 человек.
Как рассказал в своём телеграм-канале глава горокруга Максим Красноцветов, 133 местных жителя уже проходят службу в рядах вооруженных сил России. 16 ноября в военном комиссариате состоялась очередная комиссия.
«Призывники настроены решительно, каждый высказывает пожелания по роду войск, где желает проходить службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря», — написал он.
Также жители городского округа продолжают подписывать контракт на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Красноцветов пообщался с одним из местных жителей Владимиром, который готовится подписать документы на вступление в особое подразделение Московской области для последующей отправки в зону СВО.

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#контракт
#максим красноцветов
#сво
#призыв
#армия
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Военные из городского округа Пушкинский стали членами элитного отряда
16 ноября 2023, 19:19

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Военнослужащие из подмосковного городского округа Пушкинский вступили в ряды особого подразделения — полка Московской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
В своём телеграм-канале глава горокруга отметил, что подготовку мужчин оценил лично губернатор региона Андрей Воробьев. Теперь бойцы получат выплату в размере одного миллиона рублей.

Всего от городского округа Пушкинский с начала военной операции направлено 219 человек, в ноябре подписали контракт 30 мужчин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.

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#контракт
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#пушкинский округ
#максим красноцветов
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